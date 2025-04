To chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Już 9 listopada na ekranach kin pojawi się 2 część polskiej komedii romantycznej Planeta Singli. Czy Tomek i Ania, których połączyła aplikacja randkowa, będą razem? Czy związek cynicznego showmena i romantycznej nauczycielki muzyki ma szansę przetrwać? Poznajcie szczegóły na temat filmu.

O czym będzie "Planeta Singli 2"?

Ania to nauczycielka muzyki. Tomek to showman-celebryta. W pierwszej części nasi bohaterowie poznają się przypadkiem. Łączy ich aplikacja randkowa i program telewizyjny Tomka. W końcu zakochują się w sobie i... Tu zaczyna się część druga. Związek Ani i Tomka przeżywa poważny kryzys. On wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander – zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki. Co na to Tomek? Przekonacie się sami, oglądając film!

Premiera Planety Singli 2 - obsada:

Tomek – Maciej Stuhr

Ania – Agnieszka Więdłocha

Marcel – Piotr Głowacki

Ola – Weronika Książkiewicz

Bogdan – Tomasz Karolak

Zośka – Joanna Jarmołowicz

Krystyna – Danuta Stenka

Aleksander – Kamil Kula

Panir – Bartosz Porczyk

Beata – Izabella Miko

Witold Paszt – Witold Paszt

Kamil – Karol Strasburger

Kasia – Julia Kuczyńska (Maffashion)

Nowa bohaterka "Planety Singli 2" i "Planety Singli 3"!

