11 lat temu, kiedy Patryk Vega stworzył postać Despero, sam pewnie nie spodziewał się, że "Pitbull" odniesie taki sukces. Początkowo miał to być tylko jeden film, później stworzono z niego serial, który ostatecznie zakończył się aż trzema sezonami. Po tych kilkunastu latach reżyser postanowił na nowo zbudować obraz polskiej policji (w międzyczasie sporym sukcesem Vegi okazały się także "Służby specjalne").

Jak sam tłumaczy:

W ciągu 10 lat policja i przestępczość w Polsce zmieniły się tak bardzo, że postanowiłem to pokazać. Główny bohater policyjny, który pracował pod przykryciem w gangu handlarzy narkotyków, ma irokeza i jest cały wytatuowany. Dawniej tacy policjanci nie istnieli. To, co jest także odkrywcze w kolejnym Pitbullu to ukazanie środowiska gangsterów. Na potrzeby scenariusza udało mi się wniknąć w świat przestępców tak bardzo, że dokumentowałem go równie silnie, jak policję. W filmie nie ma praktycznie wymyślonych dialogów. Wszystkie sceny i sytuacje ukazujące policjantów i gangsterów są jeden do jednego przeniesione z życia. Liczne sceny zostały zrealizowane przy użyciu ukrytej kamery w zastanym tłumie. Pitbull. Nowe porządki to męski pojedynek w świecie prawdziwych facetów.

Film "Pitbull. Nowe porządki" miał swoją premierę 22 stycznia tego roku. Widziałam go. Co prawda nie jest to ten sam "Pitbull" co kilkanaście lat wcześniej, ale trzyma w napięciu. Mimo, że dużo w nim przekleństw, przemocy i "brudu" to jakoś wszystko traci na wiarygodności. Być może to przez brak świetnego Marcina Dorocińskiego w roli Despero, a może zbyt "hollywoodzkiego" podejście do tego typu kina. Myślisz sobie: "Naprawdę tak wygląda praca w polskiej policji? Wow!"

Niemniej, film odniósł spektakularny sukces i prawdopodobnie dokładnie taka sama historia czeka najnowszą część, która ukaże się w kinach już 11 listopada.

Czy wiedziałyście, że w poprzednim roku 40% osób zatrudnionych w policji to kobiety? Nic dziwnego, że Patryk Vega postanowił właśnie na kobietach skupić się przy kolejnej odsłonie filmu. "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" to mocne kino. Mamy nadzieję, że będzie tak dobre jak to z 2005 roku. W rolach głównych m.in. Maja Ostaszewska, Alicja Bachleda-Curuś, Anna Dereszowska, Magdalena Cielecka i Joanna Kulig.

