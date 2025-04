„Jeśli chcesz mieć czysty i dobrze zorganizowany dom, wcale nie musisz spędzać całych dni w fartuszku, z rurą odkurzacza w jednej dłoni, mopem w drugiej i szmatką do kurzu w zębach. Możesz skorzystać z prostych sposobów na ułatwienie sobie pracy. Wybierz te, które najbardziej ci odpowiadają, i wykorzystaj je, by stworzyć dom, w którym będziesz czuła się szczęśliwa.”

Reklama

Tymi słowami rozpoczyna się pierwszy rozdział książki angielskiej „perfekcyjnej pani domu”, Anthei Turner, i stanowią one doskonałe podsumowanie tego, co możemy w niej znaleźć. Poradnik ten to zebrane w całość porady i sztuczki, które prezentowała autorka w swoim programie telewizyjnym, cieszącym się ogromnym powodzeniem w wielu krajach. 19 rozdziałów nazwanych „lekcjami” uczy czytelnika (z założenia raczej czytelniczkę – „przykro mi, panowie, ale w tych sprawach naprawdę jesteśmy lepsze” - pisze Anthea... apeluję jednak do panów: niech to Was nie zniechęca!) jak krok po kroku doprowadzić do porządku dom, w którym zapanował chaos, ale nie tylko. Przejrzysta konstrukcja poradnika pozwala łatwo znaleźć rozwiązanie pojedynczych problemów, np. jak dbać o ubrania, wyczyścić kran z kamienia lub jak przygotować przyjęcie dla znajomych. Autorka podkreśla, że najważniejsza jest dobra organizacja – zarówno pracy, jak i przestrzeni w domu. Zależnie od poziomu bałaganu, stosując się do rad Anthei, musimy początkowo włożyć w sprzątanie mniej lub więcej pracy, jednak gdy już doprowadzimy dom do porządku, utrzymywanie go w czystości będzie stosunkowo łatwe i mało pracochłonne.

Oto spis rozdziałów:

1. Wielkie odgracanie – jak pozbyć się rupieci pokój po pokoju

2. Sposoby na przechowywanie – jak znaleźć miejsce na wszystko

3. Sprzątanie – jak zabrać się do pracy

4. Sprzątanie pokój po pokoju – przedpokój i kuchnia

5. Sprzątanie pokój po pokoju 2 – pokój dzienny, łazienka, sypialnia i domowe biuro

6. Wiosenne porządki – jak wysprzątać dom na wysoki połysk

7. Pranie – podstawy prania i prasowania

8. Dzieci i zwierzęta – jak zadbać o higienę i bezpieczeństwo rodziny

9. Domowe biuro – jak zarządzać dokumentami

10. Konserwacja i naprawy – jak dbać o ubrania, buty i meble

11. Usuwanie plam – jak pozbyć się nawet najbardziej opornych plam

12. Zmysł kulinarny – podstawy przygotowania potraw

13. Zmysł kulinarny 2 – jak maksymalnie wykorzystać zamrażarkę i lodówkę

14. Zakupy – jak kupować z głową i nie wydać zbyt wiele pieniędzy

15. Urządzanie domu – akcenty osobiste, które tworzą klimat domu

16. Przyjmowanie gości – jak przygotować kolację, przyjęcie przy grillu i piknik

17. Przyjmowanie gości 2 – jak przygotować przyjęcie koktajlowe, zimny bufet i kolację dla przyjaciół

18. Przyjmowanie gości 3 – jak się przygotować do świąt Bożego Narodzenia i jak podjąć gości zostających na noc

19. Bezpieczeństwo w domu – jak zapobiegać wypadkom i reagować w domowych sytuacjach awaryjnych

Jak widać, Anthea służy radami nie tylko na temat sprzątania, ale także szeroko pojętego prowadzenia domu: przyjmowania gości, robienia zakupów, bezpieczeństwa. Jej poradnik to doskonała lektura dla osób mających problemy z zapanowaniem nad domowymi obowiązkami lub dopiero rozpoczynających swoją przygodę z zarządzaniem własnym lokum.

Uzupełnieniem poradnika jest wydana niedawno „Perfekcyjna pani domu. Przyjęcia z klasą”, w której można znaleźć więcej pomocnych rad i inspirujących pomysłów, niezbędnych do wydania niezapomnianego przyjęcia.

Fot. AntheaTurner.com

Urszula Skowrońska

Reklama