Wywiad z Majgull Axelsson, autorką bestsellerowej powieści "Pępowina". Książka opowiada o trudnym zadaniu, jakim jest macierzyństwo. Choć dzięki swojej uniwersalności książka z pewnością przypadnie do gustu różnym czytelnikom, szczególnie polecana jest matkom dorastających dzieci.

Reklama

Inspiracją do napisania książki było szwedzkie (i angielskie) określenie "pasja matki". Używano go jako diagnozy w przypadkach kobiet, które zmarły podczas porodu. Mówiło się, że to właśnie ogrom miłości był przyczyną śmierci dziecka.

W Szwecji jest bardzo wiele dobrej literatury o córkach piszący o swoich matkach - zarówno opartej na faktach, jak i fikcyjnej. Ale niewiele jest książek, gdzie to właśnie matki mają szansę przedstawić swoją historię, Opowiedzieć o tym jak trudnym zadaniem, jest bycie matką. Dlatego uważam, że to ważny temat, który wszyscy powinniśmy rozważyć.

Reklama

- Majgull Axelsson, autorka powieści "Pępowina"