„Ostatnia podróż” - pełna wzruszeń historia o pasji i rodzinnych relacjach

To historia o rodzinnych więzach przeniesiona na filmowy ekran. Filip razem z przyjacielem i współreżyserem filmu Fredrikiem chcą ponownie rozpalić ogień życia w ukochanym ojcu. Realizują pomysł i zabierają go nadmorskiego miasteczka we Francji, w którym spędzali przez lata wakacje. Lars dawniej pracował w liceum jako nauczyciel francuskiego. W 2008 r. przeszedł na emeryturę. Od pewnego czasu coraz gorzej się czuł, prawie nie ruszał się ze swojego ulubionego fotela. Tiina, matka Filipa uważa, iż stracił swoją iskrę życia. Od tego zaczyna się cała opowieść o ponownym rozbudzeniu pasji do życia.

Cała akcja filmu nabiera barw, gdy Filip podejmuje próbę przywrócenia Larsowi dawnej chęci życia. Jego celem sprowadzenie ojca z powrotem do ukochanej Francji. Pakuje go do Renault 4, niegdyś ich rodzinnego samochodu i z Wikingssonem, który staje się głosem rozsądku, na tylnym siedzeniu, wyruszają do Beaulieu-sur-Mer.

Podróż nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Renault, którego maksymalna prędkość wynosi 64 km/h jest najczęściej wyprzedzanym samochodem na trasie. Jednym z uroczych momentów filmu jest fakt, że Filip pamięta o wiele więcej z rodzinnych wakacyjnych niż Lars. Nawet jeśli Lars już nigdy nie będzie energicznym ojcem, jakiego idealizuje Filip, to wciąż postrzegamy go jako mądrego człowieka z ogromnym poczuciem humoru, zakochanego we Francji.

Film jest pełen wzruszających momentów. „The Last Journey” jest też hołdem dla nauczycieli i potwierdzeniem tego, jak inspirujący i niezapomniani mogą być w naszym życiu.

W filmie usłyszymy muzykę autorstwa Christiana Olssona oraz piosenki autorstwa ulubieńców Larsa, Jacquesa Brela i Georgesa Brassensa.

Data premiery: 25 kwietnia 2025r.