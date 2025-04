NAJLEPSZY FILM: Zniewolony: 12 Years a Slave

Pozostałe nominacje:

Grawitacja

Witaj w klubie

American Hustle

Kapitan Phillips

Ona

Nebraska

Tajemnica Filomeny

Wilk z Wall Street

NAJLEPSZY AKTOR: Matthew McConaughey - Witaj w klubie

Pozostałe nominacje:

Chiwetel Ejiofor, Zniewolony: 12 Years a Slave

Leonardo DiCaprio, Wilk z Wall Street

Christian Bale, American Hustle

Bruce Dern, Nebraska

NAJLEPSZA AKTORKA: Cate Blanchett - Blue Jasmine

Pozostałe nominacje:

Amy Adams, American Hustle

Sandra Bullock, Grawitacja

Judi Dench, Tajemnica Filomeny

Meryl Streep, Sierpień w hrabstwie Osage

NAJLEPSZY REŻYSER: Alfonso Cuarón - Grawitacja

Pozostałe nominacje:

Steve McQueen, Zniewolony: 12 Years a Slave

David O. Russell, American Hustle

Martin Scorsese, Wilk z Wall Street

Alexander Payne, Nebraska



NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA: Lupita Nyong'o - Zniewolony: 12 Years a Slave

Pozostałe nominacje:

Sally Hawkins, Blue Jasmine

Julia Roberts, Sierpień w hrabstwie Osage

Jennifer Lawrence, American Hustle

June Squibb, Nebraska



NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY: Jared Leto - Witaj w klubie

Pozostałe nominowani:

Barkhad Abdi, Kapitan Phillips

Bradley Cooper, American Hustle

Jonah Hill, Wilk z Wall Street

Michael Fassbender, Zniewolony: 12 Years a Slave

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY: Spike Jonze - Ona

Pozostali nominowani:

Eric Singer, David O. Russell: American Hustle

Woody Allen, Blue Jasmine

Bob Nelson, Nebraska

Craig Borten, Melisa Wallack, Witaj w klubie

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY: John Ridley - Zniewolony. 12 Years a Slave

Pozostali nominowani:

Billy Ray: Kapitan Phillips

Julie Delpy, Richard Linklater, Ethan Hawke: Przed północą Przed północą

Steve Coogan, Jeff Pope: Tajemnica Filomeny Tajemnica Filomeny

Terence Winter: Wilk z Wall Street

John Ridley, Zniewolony. 12 Years a Slave

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY: Wielkie piękno (Włochy)

Pozostałe nominacje:

W kręgu miłości (Belgia)

L'image manquante (Kambodża)

Polowanie (Dania)

Omar (Palestyna)



NAJLEPSZE ZDJĘCIA: Emmanuel Lubezki - Grawitacja

Pozostałe nominacje:

Co jest grane, Davis? (2013): Bruno Delbonnel

Nebraska (2013): Phedon Papamichael

Labirynt (2013): Roger Deakins

Wielki mistrz (2013): Philippe Le Sourd



NAJLEPSZA SCENOGRAFIA: Catherine Martin, Beverley Dunn - Wielki Gatsby

Pozostałe nominacje:

Judy Becker, Heather Loeffler - American Hustle

Joanne Woollard, Rosie Goodwin, Andy Nicholson - Grawitacja

K.K. Barrett, Gene Serdena - Ona

Alice Baker, Adam Stockhausen - Zniewolony: 12 Years a Slave

NAJLEPSZA ORYGINALNA ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA: Steven Proce - Grawitacja

Pozostałe nominacje:

Złodziejka książek - John Williams

Ona - William Butler and Owen Pallett

Ratując pana Banksa - Thomas Newman

Tajemnica Filomeny - Alexandre Desplat



NAJLEPSZA PIOSENKA ORYGINALNA: Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez ("Let It Go") - Kraina Lodu

Pozostałe nominacje:

Minionki rozrabiają - Pharrell Williams ("Happy")

Mandela: Long Walk to Freedom - Bono, Adam Clayton, The Edge, Larry Mullen Jr., Brian Burton ("Ordinary Love")

Alone - Bruce Broughton ("Alone Yet Not Alone")

Ona - Karen O ("The Moon Song")

NAJLEPSZY MONTAŻ: Alfonso Cuarón, Mark Sanger - Grawitacja

Pozostałe nominacje:

Zniewolony: 12 Years a Slave - Joe Walker

American Hustle - Alan Baumgarten, Jay Cassidy, Crispin Struthers

Kapitan Phillips - Christopher Rouse

Witaj w klubie - Martin Pensa, John Mac McMurphy

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE: Grawitacja

Pozostałe nominacje:

Iron Man 3

Jeździec znikąd

W ciemność: Star Trek

Hobbit: Pustkowie Smauga

NAJLEPSZE KOSTIUMY: Catherine Martin - Wielki Gatsby

Pozostałe nominacje:

Michael Wilkinson - American Hustle

Michael O'Connor - Kobieta w ukryciu

William Chang - Wielki mistrz

Patricia Norris - Zniewolony. 12 Years a Slave

NAJLEPSZY DŹWIĘK: Grawitacja

Pozostałe nominacje:

Hobbit: Pustkowie Smauga

Kapitan Phillips

Co jest grane, Davis?

Lone Survivor



NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU: Glenn Freemantle - Grawitacja

Pozostałe nominacje:

All Is Lost - Steve Boeddeker, Richard Hymns

Kapitan Phillips - Oliver Tarney

Hobbit: Pustkowie Smauga - Brent Burge

Lone Survivor - Wylie Stateman

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY: Witaj w klubie

Pozostałe nominacje:

Jackass: Bezwstydny dziadek

Jeździec znikąd

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY: Kraina lodu

Pozostałe nominacje:

Krudowie

Minionki rozrabiają

Ernest i Celestyna

Kaze tachinu