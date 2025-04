„Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” - jedyna taka książka

Dziennie powstają tysiące nowych tytułów, przekładów i powtórnych wydań książek. Jak w morzu pozycji znaleźć te, które warte są ceny i czytania? Na polskim rynku pojawił się przekład włoskich autorek książki „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek”. Dlaczego warto?

Bohaterki musiały pokonać różne przeciwności, żeby osiągnąć sukces - różnie rozumiany, bo trudno go oceniać i mierzyć. Ta cudowna książka pokazuje możliwe życiowe drogi, co jest cenne i ważne dla dzieci – powiedziała PAP dyrektor wydawnicza, Justyna Suchecka.

„Była raz sobie dziewczynka, która ubóstwiała szkołę” - tak zaczyna się prawdziwa historia Pakistanki Malali Yousafzai, nastoletniej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, którą w 2012 roku postrzelili talibowie. Inną opisywaną postacią jest gimnastyczka, Simone Biles, której gibkość i piruety zadziwiły świat podczas igrzysk olimpijskich w 2016 roku. W książce znajdziemy też mniej znane bohaterki, w tym Grace Hopper, amerykańską pionierkę informatyki, Amnę Al Haddad, byłą dziennikarkę, a obecnie sztangistkę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

To zaledwie kilka ze stu historii (wiemy, że ma powstać kolejne wydanie), a każda zajmuje jedną stronę i dopasowaną do siebie piękną, artystyczną ilustrację z załączonym motto. Wszystkie historie są utrzymane w konwencji bajki i każda składa się z jednostronicowego tekstu oraz portretu. Mnie, jako osobę dorosłą, ta pozycja wprost urzekła.

Wiem, że większość nabywców interesuje przede wszystkim zawartość merytoryczna lektury, ale książka dla dzieci m u s i przyciągać wzrok! Do współpracy autorki zaprosiły ilustratorki z całej Europy, w tym także Polkę ( w książce znalazły się trzy bohaterki polskiej narodowości). Jest to najhojniej finansowana przed darczyńców oryginalna publikacja w dziejach crowdfundingu. Tak, wsparli ją czytelnicy kwotą mieszczącą się w milionach euro z ponad siedemdziesięciu pięciu krajów świata. Została pięknie wydana, pobudza wyobraźnię, a wydawnictwo wypuści także gadżety i akcesoria papiernicze związane z książką. Cudownie!

