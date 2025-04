Na Charytatywnym Bazarze Rozmaitości będzie można kupić wiele rękodzielniczych produktów czy świątecznych specjałów. Na dzieci czeka moc atrakcji, m.in. spotkanie ze św. Mikołajem, psami ratownikami czy Batmanem, malowanie buziek, taneczne animacje, artystyczne warsztaty dla młodzieży czy słodkie zakupy. Dorośli będą mogli kupić świąteczne prezenty, zamówić wigilijny catering, wylosować płyty czy książki z autografami, podegustować i spotkać innych ludzi o wielkich sercach.

„Bazar jest miejscem, które kojarzy się nam ze spotkaniami i nawiązywaniem nowych relacji. To miejsce, gdzie można zaprezentować swoje rękodzieło. Jeżeli połączymy to z charytatywnym celem i przedświąteczną atmosferą, bazar staje się okazją do wartościowego spędzenia czasu z rodziną i kupienia ciekawych świątecznych prezentów.” – przekonuje Anna Olszyńska, general manager Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz i inicjatorka wydarzenia.

„Vienna House by Wyndham jest naszym partnerem od lat. Cieszymy się bardzo, że teraz grono naszych przyjaciół się powiększa. Mamy nadzieję, że również Wy pomożecie i wesprzecie naszą akcję. – mówi Jarosław Maćkiewicz, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa". – „Wspólnie możemy pomóc kolejnemu nieuleczalnie choremu dziecku. Dziecku, które potrzebuje specjalistycznego sprzętu medycznego z respiratorem, aby móc wrócić do domu i cieszyć się czasem z rodziną. Taki sprzęt to koszt około 75 tysięcy złotych. Im więcej uzbieramy, tym więcej uśmiechów na twarzach dzieci zobaczymy!” – dodaje.

Charytatywny Bazar Rozmaitości odbędzie się 10 grudnia 2022 r. (sobota) w godzinach 11:00 – 16:00 w designerskich wnętrzach centrum konferencyjnego hotelu Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz. Szczegółowy program atrakcji dla dzieci oraz informacje o stoiskach na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/663392658769300/

fot. materiały prasowe

Wstęp na Bazar wolny, mile widziane całe rodziny z dziećmi. Atrakcje i animacje dostępne za cegiełki, wszystkie produkty sprzedawane również za cegiełkę sugerowanej wartości. Płatność gotówką, przelewem albo BLIKiem. Wejście do hotelu od ul. Ogrodowej.

Na Bazarze będzie można kupić, m.in. rękodzielnicze poduszki, biżuterię, świeczniki, ozdoby decoupage. Ekologiczne świece sojowe, torebki, pierniki ręcznie zdobione, świąteczne ozdoby, świeczniki, przetwory.

W programie atrakcji również: warsztaty dla dzieci i młodzieży z budowania makiet przestrzeni miejskiej z klocków konstrukcyjnych, nauka kodowania z ozobotami, warsztaty zdobienia pierników, warsztaty rysunku, animacje przedszkolne, spacer po hotelu z przewodnikiem, loteria z cennymi nagrodami.

Zapisz w kalendarzu 10 grudnia, 11:00 – 16:00, Charytatywny Bazar Rozmaitości w Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz. Przyjdź, spędź miły, rodzinny czas i pomagaj razem z nami!

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Wydarzenie wspierają: Andrzej Pągowski, Andrzej Polan, Blue Café, Małgorzata Walewska, Agnieszka Kołodziejska, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, DJ Lamus, Łódzka Organizacja Turystyczna, Agnieszka Kołodziejska Radio ZET, Warsztaty terapii zajęciowej „Razem”, Agata Ubysz, Paweł Brzeziński, Przyjaciele Świata, Zespół Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi (klasa patronacka), Pracownicy Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz

Patroni Medialni: NaTemat, Polki.pl

Wystawcy / Partnerzy: Kreacja PRO, Dachser, Infosys, LS Poland, Vandemoortele, Neveon, Browar Warkot, ARSA Pasja i Kolor, Kosmiczni.pl, TuLodz.pl.