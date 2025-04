O miłości filmowo, nie tylko walentynkowo

Miłośników dobrego, ambitniejszego kina, z pewnością ucieszyła wiadomość, że z początkiem lutego największa polska wypożyczalnia, iplex.pl, udostępniła swoją bazę filmową za darmo. Jako że już za kilka dni święto wszystkich zakochanych, We-Dwoje.pl postanowiło zerknąć, co ciekawego można będzie obejrzeć, legalnie i bez opłat, w sieci. A jest w czym wybierać. O miłości mówi się w każdym języku – raz z dystansem, ironią i humorem, innym znów razem całkiem serio.

„Hanami – kwiat wiśni” (reż. Doris Dörrie)

Głośny film niemieckiej reżyserki na We-Dwoje.pl gorąco polecaliśmy kilka miesięcy temu, więc tylko pokrótce przypominamy fabułę.

Trudi (Hannelore Elsner) odchodzi nagle, zostawiając swojego męża w żałobie. Rudi (Elmar Wepper), osamotniony, musi na nowo oswoić codzienność, której ważnym elementem była zawsze żona. Nagle mężczyzna uświadamia sobie, jak wiele Trudi poświęciła, by wychować dzieci i zająć się domem. Co się stało z jej marzeniami, by odwiedzić Japonię? Mieli to zrobić razem, zabrakło czasu. Rudi decyduje się więc wyruszyć na spotkanie z tańcem butoh i górą Fuji – w podróż, w którą zabiera zmarłą żonę.

Piękny, wzruszający film o sile miłości, w scenerii Kraju Kwitnącej Wiśni.

„Gry weselne” (reż. Ol Parker)

Film z gatunku lekkich i przyjemnych komedii romantycznych, który łamie nieco konwencję gatunkową, do której się przyzwyczailiśmy - zaczyna się bowiem, a nie kończy, ślubem!

Heck (Matthew Goode) i Rachel (Piper Perabo) za moment złożą przysięgę małżeńską. Ulotne spojrzenie, jakie panna młoda nagle podchwytuje, budzi w niej uczucia, o których by siebie nie podejrzewała. Czy w trzy sekundy można poczuć się tak, jakby obejmowało się całą duszę drugiej osoby? Rachel zaczyna walczyć ze sobą, próbując oprzeć się nagłej fascynacji… pewną kwiaciarką, Luce (Lena Headey).

Mógł być niezły dramat, jest typowa, choć nietypowa (ze względu na wątek homoseksualny) brytyjska komedia romantyczna. Miłośnikom gatunku powinna przypaść do gustu.

„Rusałka” (reż. Anna Melikyan)„Rusałka to współczesna wariacja na temat baśni Andersena, która stała się zeszłorocznym przebojem kinowym w Rosji. W barwnym kalejdoskopie obrazów i emocji z życia bohaterki, dominuje niezwykła gra aktorska Maszy Szalajewy oraz porywająca ścieżka dźwiękowa”. Tyle fragment oficjalnego opisu dystrybutora. O czym jest film, który zachwycił naszych sąsiadów i zdobył kilka nagród na ważnych europejskich festiwalach?

Opowiada o pewnej osóbce, która żyje w świecie fantazji. Samotna i nadwrażliwa Rusałka marzy, spełnia życzenia i spotyka pewnego księcia, który wcale nie wydaje się być z jej bajki. Więcej o rosyjskiej Amelii, jak dość niesprawiedliwie ochrzciły media główną bohaterkę, Alisę, mówić szkoda, by nie zepsuć przyjemności oglądania. W tym filmie zachwyca bowiem klimat i groteskowo-baśniowa fabuła.

„Mężczyzna idealny” (reż. Filip Renc)

Lekka komedia, tym razem po czesku. Dwudziestoletnia Laura (Zuzana Kanóczová) i jej owdowiała matka, Jana (Simona Stašová), szukają dla siebie odpowiedniego mężczyzny. Idealnego, rzecz jasna! Tylko jak się okazuje, tego ideała nieco inaczej sobie wyobrażają…

„Mała Moskwa” (reż. Waldemar Krzystek)

Polacy za często nie kręcą melodramatów, a szkoda, bo w tym gatunku lepiej się odnajdują jak w modnych ostatnio u nas, mocno schematycznych komediach romantycznych.

Mała Moskwa to Legnica, gdzie stacjonuje wojsko rosyjskie. Wraz ze swoim mężem, Jurą (Dmitri Ulyanov), trafia tu pewna Rosjanka, Wiera (Swietłana Hodczenkowa). Piękną kobietą zaczyna fascynować się polski oficer, Michał (Lesław Żurek). To uczucie nie pozostaje nieodwzajemnione – problem w tym, że ona jest mężatką, on zaś wrogiem narodu rosyjskiego…

„Apartament” (reż. Paul McGuigan)Kino amerykańskie. To była miłość jak z bajki. Matthew (Josh Hartnett) ujrzał Lisę (Diane Kruger) i poczuł, że musi ją poznać, inaczej coś ważnego go ominie. Tak też się stało. Wkrótce zakochali się w sobie, zaczęli się spotykać. Co się wydarzyło, że pewnego dnia Lisa zniknęła bez śladu? Matthew będzie próbował rozwiązać tajemniczą zagadkę…

Uwaga! Zwiastuna lepiej nie oglądać – zdradza zbyt wiele z zagadkowej historii.

To tylko kilka z kilkudziesięciu filmów o miłości, jakie można znaleźć w wirtualnej wypożyczalni. Przeglądając bogaty katalog, z pewnością znajdziemy coś dla siebie. Jeśli nie odpowiadają nam opisane powyżej filmy, może skusimy są na „Zakochani widzą słonie”, „Córkę botanika”, „Kocha, nie kocha” czy „Rumbę”? Gusta, także filmowe, bywają przecież różne!

zdj. kadr z filmu „Rusałka”



