Jeśli znasz Strażaka Sama, na pewno wiesz, że dla niego i reszty zespołu ratowniczego Pontypandy główną misją jest ratować dzień i przy okazji uczyć dzieci zasad bezpieczeństwa. Od pierwszego sezonu serial edukuje również w innych obszarach. W prosty, dopasowany do dziecięcych potrzeb sposób pokazuje, jak ważna jest empatia, dbanie o relacje w lokalnej społeczności czy właściwa komunikacja.

Co więcej, Strażak Sam, współpracując z bohaterkami kobiecymi, pokazuje, że zawody takie jak strażak nie są zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Strażaczki od zawsze były ważnymi postaciami, decydującymi o charakterze tego popularnego serialu. 14. sezon Strażaka Sama przynosi, oprócz postaci, które znamy i kochamy, nową postać pilotki Krystyny Kaminski i jej zupełnie nowy, samolot ratowniczy FireSwift, który posiada przyjazny dla środowiska silnik elektryczny.

Ze swoimi stalowymi nerwami, pozytywną osobowością i żądnym przygód duchem, Krystyna jest idealnym uzupełnieniem zespołu ratowniczego Pontypandy, razem ze swoim 11-letnim przyrodnim bratem Peterem.

Katarzyna Gruszka-Mierzwa, Mattel Senior Manager Consumer Products, podkreśla: „Cieszymy się, że możemy przedstawić pierwszą polską postać w serialu Strażak Sam, doceniając w ten sposób polskich widzów, którzy są fanami tego serialu od lat. Z radością informujemy, że zespół Pontypandy powiększa się o bohaterkę Krystynę Kamiński. Mamy nadzieję, że ta postać będzie inspirować kolejne pokolenia fanek i fanów bajki”.

Wspierajmy wszystkie dzieciaki

Marta Majchrzak, psycholożka i badaczka społeczna, dołączyła do zespołu Strażaka Sama, by podzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat tego, jak silne postacie kobiece w bajkach mogą inspirować i motywować kolejne pokolenia: „wszystkie dzieci mają prawo do rozwijania swojego potencjału, poszukiwania takich pasji, które będą dawały napęd do życia i poczucie dumy z siebie. Warto wybierać do oglądania takie treści, które będą wspierać ich aspiracje i marzenia”.

Jeśli chcemy świata, w którym nasze dzieci będą szczęśliwe i będą mogły w pełni realizować siebie, warto wspierać je, chociażby poprzez podsuwanie odpowiednich bajek. To do nas, dorosłych, należy tworzenie takich przestrzeni, w których swobodnie będą mogły poszukiwać tego, co daje im radość, w oderwaniu od oczekiwań i stereotypów społecznych. Bajka może stać się doskonałym pretekstem do rozmowy, sprawdzenia m.in.:

jak dziecko odbiera przedstawione na ekranie sytuacje?

co myśli o zachowaniach bohaterek i bohaterów?

kto je inspiruje?

do kogo chciałoby być podobne w przyszłości?

która przygoda i sposób rozwiązywania problemów najbardziej się dziecku spodobał?

jakie emocje budzą w dziecku bohaterowie? Czy sprawiają, że jest wesołe, smutne, zdenerowowane?

jak dziecko poradziłoby sobie w danej sytuacji? Czy tak samo jak bohaterowie Krystyna lub Sam?

Marta Majchrzak dodaje: „Należy jednak pamiętać, że serial nie zastąpi tego, co najważniejsze: rozmowy z dzieckiem i obserwacji jego emocji. Dzięki bajce możemy łatwiej wejść w kontakt z maluchem. Może być ona dla nas przydatnym narzędziem do odkrycia potrzeb, preferencji i potencjału naszego dziecka. To właśnie rozmowa z dzieckiem może sprawić, że lepiej je rozumiemy i tworzymy z nim silniejszą więź”.

Gotowi na nowe przygody Strażaka Sama, Krystyny i ich przyjaciół?

26 zupełnie nowych odcinków zapewni Wam wiele zabawy, emocji i śmiechu.

