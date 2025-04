16 z 30

Ćwiartka raz, Karolina Korwin-Piotrowska

„Ćwiartka raz”, czyli ostatnie 25 lat pod lupą Karoliny Korwin Piotrowskiej. Jeśli pamiętacie helikopter na dachu Polsatu, denominację i „z pewną taką nieśmiałością” wspominacie pierwszą edycję Big Brothera – to na pewno jest książka dla was! „Ćwiartka raz” już w księgarniach! „Ćwiartka raz” to subiektywny przegląd tego, co się działo w polskim show-biznesie od 1989 roku oraz jakie zmiany zaszły w popkulturze, świadomości i gustach Polaków w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Jak pisze autorka, ta książka jest o mnie, ale przede wszystkim o tym, co przez te 25 szalonych lat ukształtowało mnie w kraju nad Wisłą jako osobę, która teraz, siedząc w swoim mieszkaniu kupionym na kredyt, który spłacać będę do śmierci, pisze na hipsterskim komputerze, przedstawiając bezczelnie subiektywną wersję świata. Mojego świata. Filmów, piosenek, płyt, książek, gazet, komiksów, programów telewizyjnych i radiowych, gadżetów, diet, nałogów, celebrytów, gwiazd i innych zjawisk…

Karolina Korwin Piotrowska zastrzega przy tym, że nie jest to książka naukowa. Nie aspiruje do roli encyklopedii. Jest na to zbyt osobista, a co za tym idzie – wyrywkowa i zabawna. (…) Bardzo bym chciała, aby była dla Was jak fenomenalny rollercoaster wspomnień. Czysta przyjemność. Jak dobry seks, dobre wino, dobra myśl. To jest mój subiektywny dowód na to, że bardzo było warto zrobić parę – albo i więcej – rzeczy, i nie mamy powodu do kompleksów w wielu dziedzinach. A że jestem bezczelna, mam ego jak Pałac Kultury albo Wawel, wszystko będzie z mojej perspektywy. A co!

Zbierając materiały do książki, Karolina Korwin Piotrowska przeszło trzy miesiące spędziła w bibliotekach, przeglądając prasę z lat 90-tych, która nie jest zarchiwizowana na cyfrowych nośnikach. Wertowała prasę kolorową, tygodniki opinii, dzienniki opinii. Telefonem komórkowym zrobiła ok. 5 tysięcy zdjęć. Owocem jej pracy jest książka „Ćwiartka raz” wydana przez Prószyńskiego i S-kę – szukajcie w księgarniach!