Ten dzień, Blanka Lipińska

Po spektakularnym sukcesie 365 dni Blanka Lipińska idzie za ciosem i zaprasza czytelników na kontynuację mafijnych gierek.

Druga część bestselleru 365 dni to nie tylko przyjemne love story, które czyta się przed snem na dobranoc. To fabuła pełna zaskakujących zwrotów akcji: ucieczek, pogoni, zdrad, walk o honor, śmiertelnego niebezpieczeństwa. To książka o tym, jak łatwo się zakochać i równie łatwo zniszczyć sobie życie. Każdy rozdział zaskakuje , nic nie jest oczywiste – poza ostrym seksem i grą, w której nie ma ani złych, ani dobrych bohaterów. Jest za to wielka niewiadoma, wielka miłość, wielkie niebezpieczeństwo i wielka namiętność.

Życie, Audrey Carlan

Aby rozpocząć nowe życie, trzeba pożegnać się z dawnym. Audrey Carlan powraca z elektryzującą powieścią o czterech duchowych siostrach, których losy śledziliśmy w Trylogii namiętności. W Życiu opowieść skupia się na pięknej Marii, która w ostatniej części cyklu utraciła swego ukochanego mężczyznę. Teraz musi posklejać życie na nowo. Los najwyraźniej jej sprzyja...

Skandal, L.J. Shen

Nie można chyba wyobrazić sobie bardziej niedobranej pary niż Edi Van Der Zee i Trent Rexroth. Ona – krnąbrna osiemnastolatka buntująca się przeciw swemu surowemu ojcu. Ekspresyjna i wybuchowa dziewczyna walcząca o swoje.

On – kilkanaście lat starszy od niej samotnie wychowujący córkę bogacz, partner biznesowy jej ojca. Wycofany i skryty. Jedyne, co ich łączy, to nienawiść do Jordana Van Der Zee…

Bez złudzeń, Mia Sheridan

Jedynie miłość może uleczyć złamane serce. Gabriel jest dla niej aniołem, który zjawił się, aby wyrwać ją z dotychczasowej egzystencji. Eloise jest dla niego ratunkiem, szansą na odzyskanie tego, co dawno temu utracił. Spotkanie tych dwojga może być nowym początkiem… Czy uda im się zbudować coś trwałego na gruzach dawnego życia?

Zmysłowa przygoda z superbohaterem, Meredith Wild

Emmalina Crist pracuje na nocnej zmianie w pięciogwiazdkowym hotelu w centrum Los Angeles, nie może więc narzekać na brak dziwacznych wydarzeń w swoim życiu. Żadne z nich nie zdołało jednak przygotować jej na spotkanie z enigmatycznym Reece’em Richardsem.

Połączyła ich natychmiastowa gorąca więź, której nie zdołali zignorować, a której skutkiem stała się namiętna noc całkowicie różniąca się od wszystkiego, czego Emma dotąd doświadczyła… Jednak nawet magiczne usta i dłonie tego mężczyzny nie są warte powtórzenia niedyskrecji. Sypianie z szefem – zwłaszcza gdy jest on najsłynniejszym playboyem na świecie – to poważny błąd w każdych okolicznościach, ale szczególnie wtedy, gdy interes hotelowy kwitnie, ponieważ Piorun, tajemniczy superbohater, zamienia centrum LA w najbardziej elektryzujący cel dla turystów z całego globu.

Ale co, jeśli Reece mógłby powiedzieć Emmie, że ich magnetyczne przyciąganie to coś więcej niż tylko namiętność? Że superbohater, którego podziwia i kochanek, któremu się opiera, to ten sam mężczyzna? Reece wie, że ujawnienie tego sekretu Emmie oznacza narażenie jej na zakusy tych samych szaleńców, którzy próbują go zniszczyć. Czy w związku z tym ośmieli się zaryzykować?