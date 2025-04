22 z 22

Chemia miłości, Lowndes Leil

75 sposobów na to, jak sprawić, by pomiędzy Wami zaiskrzyło i byście żyli razem długo i szczęśliwie. Odkryj tajemnice wzajemnego przyciągania dzięki autorce międzynarodowego bestsellera How to Make Anyone Fall in Love with You. Dlaczego do niektórych osób natychmiast czujesz pociąg, a do innych nie? Jak sprawić, żeby więź przetrwała dłużej? Dowiesz się tego od Leil Lowndes, specjalistki w dziedzinie komunikacji, która, dzięki umiejętności przekazywania najnowszej wiedzy w lekki sposób, zbudowała karierę na uczeniu tajemnic udanych kontaktów międzyludzkich.

Choć chemia międzyludzka ma wpływ na prawie wszystkie związki, niewiele osób ją rozumie – i niewiele wie, co ją zapoczątkowuje, co niszczy, a co sprawia, że trwa na zawsze. Choć geny i dotychczasowe przeżycia niewątpliwie odgrywają w tym ważną rolę, można wiele zrobić, by wpłynąć na przyszłość swoich znajomości. Chemia miłości to wyjątkowo praktyczny podręcznik, który przekształca skomplikowane odkrycia neurologii związków międzyludzkich w 75 prostych strategii porozumiewania się i niecodziennych technik, pokazując czytelnikom co robić – a czego nie – by znaleźć i podtrzymać miłość.