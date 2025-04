Gdy za oknem pogoda nie zachęca do wiosennej fizycznej aktywności, warto wybrać się do kina! Oto lista propozycji filmowych na weekend!

Co wchodzi do kin 8 kwietnia?

1. "Bulwar"

To ostatnia rola genialnego aktora Robina Williamsa. Nolan (Robin Williams) i Joy (Kathy Baker) są małżeństwem od wielu lat. Od dawna jednak śpią w osobnych sypialniach, a w ich związku panuje rutyna. Pewnej nocy, wracając z biura, Nolan poznaje młodego chłopaka, który sprzedaje się na ulicy. Zaczynają spędzać ze sobą więcej czasu, a Joy szybko zauważa, że stopniowo traci kontakt z mężem.

2. "Cień"

Przeszkolony do zabijania z zimną krwią, były żołnierz, niespodziewanie dla samego siebie zakochuje się w żonie milionera (Diane Kruger), którą ma chronić. Czy jest granica, której nawet w imię prawdziwej miłości, przekraczać nie wolno? Czy instynkt, który popycha go do działania, będzie dla niej ratunkiem, czy pułapką?

3. "Łowca i Królowa Lodu"

Na długo nim królową Ravennę (Charlize Theron) przeraziła rozkwitająca uroda Śnieżki i postępujące widmo utarty władzy, Ravenna w cichości przyglądała się jak jej siostra – Freya (Emily Blunt), po bolesnej zdradzie, która złamała jej serce, opuszcza Królestwo. Kiedy Freya dowiaduje się o losach swej siostry, wzywa swoich zaufanych łowców, by sprowadzili Magiczne Zwierciadło.

4. "Gejsza"

Podczas pobytu w więzieniu Kolos (Konrad Eleryk) ma tylko jednego gościa: piękną Velvet (Marta Żmuda-Trzebiatowska), która po wejściu do pokoju widzeń zaczyna... zdejmować z siebie ubranie. Okazuje się, że jest „prezentem” od Igora (Mirosław Zbrojewicz), właściciela nocnego klubu Gejsza, w którym Kolos pracował jako ochroniarz i do którego wraca po odbyciu kary.

5. "Mustang"

Debiut Deniz Gamze Ergüven jednakowo dobrze sprawdza się jako film o dojrzewaniu, współczesna baśń i alegoria polityczna. Turecka reżyserka wyraźnie odwołuje się do uniwersalnych narracji o kształtowaniu tożsamości i bolesnym, lecz niosącym wyzwolenie wkraczaniu w dorosłość.

