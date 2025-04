W nadchodzącym sezonie fanki przystojnego aktora będą mogły podziwiać go w co najmniej kilku odsłonach. Mateusz Damięcki pojawi się zarówno na deskach teatru jak też na ekranie telewizyjnym. Jego nowe role są skrajnie różne, ale wszystkie intrygujące. Artysta wcieli się w perwersyjnego milionera, cynicznego, niespełnionego kochanka, początkującego aktora i młodego żonkosia, prokuratora karierowicza oraz ambitnego ginekologa.

Oblicza aktorskie Mateusza Damięckiego

Aktor jak na swój wiek ma już spory dorobek filmowych ról, którymi może się poszczycić. Doskonale pamiętamy go jako Cezarego Barykę z "Przedwiośnia" czy Wojtka Kowalewskiego z "Kochaj i tańcz". Aktor ciągle nie zwalnia tempa i co jakiś czas pojawia się w nowych, zwykle bardzo dobrych projektach. W nadchodzącym sezonie stawa głównie na teatr, ale nie zabraknie go także w rolach serialowych.

Teatralne twarze aktora

Tej jesieni aktor zagra w kilku przedstawieniach. W pastiszu inspirowanym bestsellerową powieścią „50 twarzy Greya” publiczność na pewno będzie bawić się, odkrywając erotyczne fantazje perwersyjnego milionera, a w refleksyjnym poemacie „Oniegin” Puszkina, wraz z nieszczęśliwym Eugeniuszem Onieginem tęsknić za utraconą miłością. Aktor pojawi się nie tylko w warszawskich teatrach Poza stolicą będzie można zobaczyć Mateusza w duecie z Anną Cieślak oraz Adrianną Biedrzyńską i Piotrem Skargą w komedii „3 razy łóżko”, w której gra młodego, bezrobotnego absolwenta szkoły aktorskiej.

Nie tylko dorosłe Polki będą miały okazję podziwiać aktora w teatrze. Mateusz Damięcki wystąpi także gościnnie w przedstawieniu dla dzieci pt. "Jaś i Małgosia".

Serialowe twarze aktora

Aktor nie rezygnuje z udziału w serialach. Nadal będzie można śledzić losy niepokornego ordynatora ginekologii szpitala w Leśnej Górze ("Na dobre i na złe") oraz ambitnego prokuratora, który w imię kariery gotów jest do nie zawsze etycznych kompromisów ("Na krawędzi").

Prywatna twarz Mateusza Damięckiego

Największą pasją aktora są dalekie podróże. Nie dziwi zatem fakt, że po tak intensywnym czasie na planach wielu projektów, Mateusz planuje już kolejny wyjazd w nieznane. – Chciałbym wrócić do mojego szalonego pomysłu podróży dookoła świata Żukami, który zrodził się pod koniec wyjazdu na Syberię lub wyruszyć na nieco krótszą, ale równie oryginalną wyprawę. Być może już niebawem moje plany się ziszczą – zapowiada aktor.

Na podstawie materiałów prasowych PR Plus