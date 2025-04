Nareszcie! Po spektakularnym sukcesie albumu "21" Adele powraca z nową płytą zatytułowaną "25". Właśnie udostępniła singiel "Hello". Posłuchajcie i obejrzyjcie teledysk. Będzie hit?

Adele opublikowała nowy teledysk do utworu "Hello", który jest przedsmakiem długo wyczekiwanego albumu artystki. Kiedy ukaże się krążek? Już 20 listopada tego roku! To wspaniała wiadomość dla sympatyków potężnego głosu piosenkarki. Krążek do sprzedaży trafi 4 lata po premierze "21", na którym znalazły się hity "Rolling in the Deep" oraz "Someone Like You". Zna je każdy!

Nowa piosenka Adele - "Hello"

Czy kroi się sukces na miarę soundtracka do filmu "Skyfall"? Tekst piosenki ponownie traktuje o nieszczęśliwej miłości i jest utrzymany w klimacie melancholii. Artystka ujęła fanów autentycznością i niezwykłą sceniczną (i nie tylko) skromnością. Za reżyserię klipu odpowiada reżyser Xavier Dolan, znany z takich filmów jak "Zabiłem swoją matkę" czy "Wyśnione miłości".

Posłuchaj nowego singla Adele!

