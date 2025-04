Anna Ficner-Ogonowska to prawdziwa mistrzyni relacji międzyludzkich, przelanych na karty powieści. Tworzone przez nią historie pokochały tysiące Polek, a Hani i Mikołajowi – bohaterom sagi o szczęściu, kibicowały niemal wszystkie Czytelniczki. Dziś autorka wraca z niezwykłą powieścią, która przywraca wiarę w ludzi, tłumaczy, czym jest miłość i dlaczego dobro jest tak ważne w naszym życiu.

Wszystko zaczyna się od przypadkowego spotkania – trudnej do wyobrażenia sytuacji. Potem następuje jedno spojrzenie. Dotyk. Słowo. Grom z jasnego nieba. Ścieżki dwojga ludzi krzyżują się bezpowrotnie…

Ale „Okruch” to nie tylko zapis miłości dwójki bohaterów. To międzypokoleniowa powieść obyczajowa z wciągającą fabułą. Jest intryga, wyraziste postaci, skrywane tajemnice – to wszystko sprawia, że od książki nie można się oderwać… Autorka porusza w niej ważne kwestie obyczajowe, opisuje nie zawsze łatwe relacje między najbliższymi, pokazuje jak ważne są więzi i przyjaźnie. Ficner-Ogonowska na kartach najnowszej powieści kreuje świat prawdziwych uczuć, silnych przeżyć, dramatycznych wydarzeń i niełatwych decyzji!

O autorce:

Anna Ficner-Ogonowska odniosła niebywały sukces jako autorka, która doskonale rozumie kobiety. Córka, matka i żona, która zjednała sobie serca ponad miliona Polek. Dzięki swoim powieściom stała się ich przyjaciółką, która przywraca wiarę w miłość i ludzi. Autorka jest nauczycielką. Rękopis pierwszej książki wysłał w tajemnicy przed nią do wydawnictwa mąż. Debiut „Alibi na szczęście”, podobnie jak kolejne części trylogii: „Zgoda na szczęście” i „Krok do szczęścia”, ale także „Szczęście w cichą noc” i „Czas pokaże” szybko osiągnęły status bestsellerów. Najnowsza powieść Anny Ficner-Ogonowskiej „Okruch” jest pełna prawdziwych uczuć, silnych przeżyć i dramatycznych wydarzeń.