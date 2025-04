Teraz apeluje by zasypać szpitale książkami. Na Facebooku – wraz ze swoim wydawcą Edipresse Książki - opublikowała list i ogłosiła akcję #Szpitalzksiazka i zaprasza do niej czytelników, wydawców i wszystkich ludzi dobrej woli i otwartych serc. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników, którzy sami oznaczają autorów i wydawnictwa i zapraszają ich do akcji. Post Nietypowej Matki Polki udostępniła m.in. Karolina Korwin Piotrowska czy Agata Komorowska. Czy Nietypowa Matka Polka wstrząśnie także Waszym światem?

„Szanowni Państwo,

głęboko wierzymy w moc dobrego nastroju, który jest ważnym elementem przy dochodzeniu do zdrowia. Jak i w to, że pozytywne wibracje płynące z mojej książki oraz śmiech podczas jej czytania, mogą mieć dobroczynne skutki dla organizmu i być świetnym uzupełnieniem konwencjonalnego leczenia. Zainspirowani zdjęciami Czytelniczek, które zabrały „Nietypową Matkę Polkę” do szpitala, gdzie ponoć się świetnie sprawdziła, wpadliśmy na pomysł, aby 30 placówkom przesłać po egzemplarzu. Mamy nadzieję, że przyda się on pacjentom szukającym odrobiny odskoczni, w często bardzo trudnych dla siebie chwilach.

Drodzy Państwo, jesteśmy zmęczeni wiecznym dzieleniem Polaków. Chcielibyśmy i dążymy do tego, aby literatura była ponad podziałami. Zbliża się szczególny czas w roku, obchodzony w bardzo różny sposób. Jedni, przy akompaniamencie kolęd, usiądą wspólnie przy wigilijnych stołach. Inni po prostu miło spędzą wolny czas. Ale będą też tacy, którzy „przeleżą” grudzień w szpitalach, często w samotności, smutku i obawie o swoje zdrowie, czy życie. Wierzący obok ateisty. Zwolennik prawicy obok zwolennika lewicy. Bez względu na wyznanie, sympatie polityczne, kolor skóry, pozycję społeczną, orientację - wobec choroby wszyscy jesteśmy równi. Dlatego też apelujemy do każdego z Państwa - zjednoczmy się i zróbmy razem coś dobrego - zasypmy szpitale książkami!

Podczas gdy, jak wszyscy wiemy, często brakuje w szpitalach funduszy na sprzęt czy specjalistów, tym bardziej nie ma go na książki. Każdego, kto choć raz śmiał się do łez, wzruszał albo o 2 nad ranem obiecywał sobie, że „teraz to już naprawdę przeczytam tylko ten jeden rozdział”; każdego kto z własnego fotela przenosił się w jednej chwili na drugi koniec globu, albo i do innego świata, szukał z najznamienitszymi detektywami złoczyńców, ujarzmiał potwory czy śledził historię dziejów jakiegoś obcego kraju, jakby był jej naocznym świadkiem - tym wszystkim z Państwa naprawdę nie trzeba tłumaczyć czym jest dobra książka i jaką ma moc!

Bez Państwa pomocy 30 szpitali dostanie 30 książek. Jeśli jednak zechcecie się Państwo włączyć do naszej akcji # szpitalzksiazka i oznaczyć pod tym postem swoich ulubionych autorów oraz wydawnictwa (także dziecięce), osoby prywatne, które mogłyby nam pomóc, dziennikarzy, którzy pomogliby sprawę nagłośnić, czy też jeśli zechcielibyście udostępnić ten post na swojej tablicy, jednym słowem - narobić nieco pozytywnego szumu - być może w tym roku szpitale obdarowane książkami będziemy mogli liczyć w setkach.

Z całą przyjemnością ogłaszam Państwu, że kilkadziesiąt sztuk każdej mojej następnej książki również zostanie przeznaczone na rzecz pacjentów polskich szpitali, a Edipresse Książki zobowiązuje się co roku wysyłać w tym czasie 30 książek do placówek szpitalnych.

Kto następny?