Konkurs Kobieta e-commerce to najważniejsze wyróżnienie dla kobiet angażujących się w branżę e-commerce w Polsce. Ideą corocznego konkursu jest docenienie i podkreślenie wkładu przedsiębiorczych kobiet w rozwój sektora gospodarki cyfrowej, w tym handlu internetowego w Polsce.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło ponad 180 zgłoszeń, z których Kapituła konkursu wyłoniła 60 nominacji w 8 kategoriach. Są wśród nich właścicielki małych i średnich firm, kobiety pracujące na etacie, mamy wychowujące dzieci. Wszystkie zajmują się działaniami związanymi z e-commerce, nowymi technologiami oraz e-marketingiem.

Aplikacja do tworzenia diet, platforma na której są sprzedawane jadalne naczynia dla gastronomii, platforma oferująca system rezerwacji wizyt u specjalistów branży zwierzęcej, rozwiązanie do analizy doświadczeń użytkownika na stronach internetowych, a ponadto sklepy internetowe oferujące m.in. ekologiczną żywność, kosmetyki naturalne, modę cyrkularną, edukacyjne gry planszowe czy plannery motywujące do nauki języków obcych - to przykłady innowacyjnych e-biznesów, stworzonych i/lub prowadzonych przez Finalistki Konkursu Kobieta e-commerce 2023.

Plebiscyt Kobieta e-commerce to szansa dla przedsiębiorczych kobiet na wypromowanie swojego e-biznesu i nowatorskich projektów. To także okazja dla szerokiej publiczności, aby poznać, docenić i wesprzeć pomysł, który ich zdaniem ma największe szanse na realizację. Dzięki plebiscytowi przedsiębiorcznie mają okazję na zdobycie uznania nie tylko wśród autorytetów e-commerce, ale także szerokiej publiczności. - komentuje Dominika Wabich, PR Officer Ceneo

W tegorocznej edycji Jury konkursu, złożone z ekspertów branży e-commerce i digital marketingu, będzie głosować na kandydatki w 8 kategoriach:

l Najlepszy sklep internetowy, której opiekunem jest Allegro,

l Technologia w e-commerce, w której wręczy nagrodę przedstawiciel firmy Audioteka;

l Najlepszy e-marketing, której partnerem jest Ceneo;

l Innowacja w e-commerce której patronuje InPost;

l Odpowiedzialny e-commerce, której patronem jest Modivo;

l Najlepszy start-up e-commerce, której partnerem są Przelewy24

l Przedsiębiorcza mama w e-commerce, której partnerem jest Allaboutlife.pl,

l The best influencer dla e-commerce, której partnerem jest They.pl

Tytuł w każdej z kategorii otrzyma kobieta, która w ciągu ostatniego roku wyróżniła się spektakularnymi sukcesami, innowacyjnością oraz kreatywnością w obszarze handlu internetowego lub jest liderką projektów digitalowych i e-marketingowych.

Innowacyjne podejście, szeroka wiedza i kreatywność kobiet stanowią o sukcesie wielu firm, również Audioteki. Tym bardziej cieszę się, że jako partner ponownie bierzemy udział w inicjatywie, której celem podkreślenie roli kobiet, w tworzeniu najciekawszych, nowatorskich projektów związanych z sektorem e-commerce. Wszystkim uczestniczkom życzę powodzenia, dalszych sukcesów w rozwijaniu pomysłów na biznes, także zachęcam do rozwoju w sferze audio - komentuje Arkadiusz Seidler, CEO Audioteki.

Konkurs nagradza też kobiety, które z sukcesem łączą macierzyństwo z pracą zawodową oraz influencerki koncentrujące się na rozwijaniu swoich kanałów w social mediach i w ten sposób wspierają rozwój sprzedaży online.

Głosowanie Internautów trwa od 10 kwietnia do 7 maja 2023 r.

Niezależnie od decyzji Jury, każda z nominowanych kandydatek ma szansę na nagrodę w kategorii Wybór Internautów. Zwyciężczyni z największym procentowym udziałem głosów, które zostaną oddane do 7 maja 2023 roku przez Internautów, otrzyma oprócz tytułu i statuetki Kobieta e-commerce 2023 również nagrodę pieniężną.

Więcej informacji oraz głosowanie: www.kobietaecommerce.pl/nominowane/

Jury Konkursu

Nad wyborem oraz jakością nominacji czuwa Jury Konkursu, w którym zasiadają eksperci od lat związani z branżą e-commerce i digital marketingiem:

Aleksandra Szol, Director of Ecommerce & Marketing EOBUWIE MODIVO

Arkadiusz Seidler, Prezes - CEO Audioteka S.A.

Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability Allegro,

Jacek Kinecki, CEO Przelewy24,

Izabela Karolczyk-Szafrańska, Wiceprezes i Chief marketing oficer InPost Grupa,

Dominika Wabich, PR Officer Ceneo,

Kamila Grotowska, Education and Merchant Develoment Leader w Allegro,

Mateusz Lipski, CEO agencji kreatywnej Progressivo,

Patrycja Bilewska, Założycielka agencji ALLABOUTLIFE.PL i plebiscytu Influencer’s Top,

Adrianna Kubik, Business Director & Board Member They.pl.

Anna Heimberger, Dorota Bachman, Agnieszka Brytan - Jędrzejowska, Założycielki Fundacji Kobiety e-biznesu

Gala Kobieta e-commerce 2023

Gala przyznania tytułów i wręczenia statuetek, odbędzie się 18 maja 2023 roku w gustownej, pełnym historii Villi Intrata na terenie Pałacu Króla Jana III Sobieskiego.

fot. materiały prasowe

Podczas Gali wizualnych emocji dostarczy pokaz mody oraz prezentacja najnowszego modelu elektrycznego Volvo C40 Recharge. Odbędzie się także panel dyskusyjny poświęcony trendom na rynku e-commerce.

O wrażenia smakowe osób uczestniczących w Gali zadba Szef Kuchni wilanowskiego Muzeum Pałacu Króla Jana III – Norbert Sokołowski.

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu Kobieta e-Commerce 2023 jest Fundacja Kobiety e-biznesu we współpracy z Partnerami.

Partnerzy konkursu: Allegro, MODIVO, CENEO, InPost, Audioteka, Przelewy24, They, Progressivo.

Partnerzy gali: DMCom, Volvo Car Warszawa, Danone, CEDC, Kazar, Tatuum, eTutor

Patroni medialni:

Wp.pl, Money.pl, Meloradio, Polki.pl, Glamour, Home&Market, egospodarka.pl, nowymarketing.pl, ecommerceportal.pl, ladybussiness.pl, businesswomanlife.pl, kobietyprzykawie.pl, allaboutlife.pl, dlahandlu.pl Więcej informacji oraz głosowanie: www.kobietaecommerce.pl/nominowane/

fot. materiały prasowe