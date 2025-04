Akcja służy również edukacji społeczeństwa na temat podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania psa. Kampanię stworzyła Fundacja Sarigato, organizator akcji KarmimyPsiaki.pl, a jej twarzami są trzy znane polskie blogerki modowe: Katarzyna Gorol - Jestemkasia.com, Karolina Ościk - Cajmel.pl oraz Paulina Jagodzińska z beauty-fashion-shopping.blogspot.com. Dołącz do wydarzenia "Nie kupuj - adoptuj" na Facebooku!

Organizatorom zależy na przełamaniu stereotypu, że zwierzak ze schroniska jest gorszy niż ten kupiony. Większość osób, które adoptowały psa czy kota potwierdza, że była to najlepsza decyzja w ich życiu. Pies ze schroniska jest wyjątkowo wierny i oddany swojemu opiekunowi. Premiera kampanii miała miejsce 15 marca podczas koncertu charytatywnego HAUasujemy – gramy dla KarmimyPsiaki, w warszawskim klubie Hybrydy. W wydarzeniu udział wzięły zaangażowane w akcję blogerki, a dla gości zagrał zespół Mikromusic oraz Michał Wendeker. Zobacz relację z wydarzenia "Nie kupuj - a doptuj". Do akcji włączyć się mogą schroniska, przytuliska, wszyscy, którzy chcą znaleźć domy dla bezdomniaków, oraz Ci, którzy chcą uratować biedne czworonogi.

Blogerki, twarze kampanii to Katarzyna Gorol – autorka bloga jestemkasia.com, wielbicielka zwierząt, która sama organizowała akcje dla lokalnego schroniska, od samego początku wspiera akcję KarmimyPsiaki. Druga blogerka to Paulina Jagodzińska – autorka bloga beauty-fashion-shopping.blogspot.com. Trzecia twarz akcji to Karolina Ościk – autorka bloga cajmel.pl. Tym blogerkom cierpienie i los zwierząt nie jest obojętny, z wielką ochotą włączyły się do kampanii „Nie kupuj – adoptuj”.