Kolację na ostatnim piętrze parkingu Hotelu Novotel, którą uświetnią zaparkowane przy stolikach modele aut Ferrari i Maserati. Rezerwacje trwają na http://neonbistro.club i http://app.rclb.pl.

Od restauracji do motoryzacji

Miłośników samochodów marki Ferrari i Maserati powinna ucieszyć ta informacja. W ostatni weekend sierpnia (27 i 28) na parkingu hotelu Novotel zaparkują klasyczne i nowoczesne modele tych samochodów. Jeśli więc jesteś miłośnikiem motoryzacji, a przy okazji lubisz dobrze zjeść, koniecznie zarezerwuj kolację w Neo(n) Bistro. W tym tygodniu kubki smakowe Gości rozpieszczać będzie Edoardo Mallozzi, Chef La Squadra Ristorante, włoskiej restauracji znajdującej się w Katowicach przy salonie samochodów marki Ferrari oraz Maserati.

Na Gości czekać będą wyjątkowe dania tradycyjnej kuchni włoskiej w wersji wege oraz mięsnej. Wśród nich m.in. pasta z włoską wędzoną szynką, sosem pomidorowym, dodatkiem Parmigiano Reggiano D.O.P, wegetariańska lasagne lub pieczony indyk w plastrach z sosem z tuńczyka, kaparami i oliwą. Zwieńczeniem kolacji będzie słynne pistacjowe tiramisu Edoardo, o którym niejednokrotnie pisano, że lepszego próżno szukać nawet we Włoszech.

Zapowiada się włoska uczta w towarzystwie nowoczesnych i klasycznych aut! Do 26 września co weekend Goście mogą spróbować dań innego Chefa Kuchni serwowanych na dachu parkingu Hotelu Novotel.

Neo(n) Bistro to nie tylko wspaniałe doświadczenie kulinarne, ale również możliwość spędzenia wieczoru w niezwykłych okolicznościach. Romantyczny klimat tego miejsca to zasługa przede wszystkim widoku na Warszawę nocą, blasku kolorowych neonów oraz rozgwieżdżonego nieba. Są to zdecydowanie sprzyjające okoliczności na pierwszą randkę czy na niezapomniane zaręczyny!

fot. Restauracja Neo(n) Bistro/Materiały prasowe

O Neo(n) Bistro

Neo(n) Bistro jest pierwszą próbą po-lockdownowej redefinicji fine diningu. To seria unikalnych, jednorazowych kolacji wiodących polskich Chefów organizowanych przez twórców Nocnego Marketu oraz Festiwali Restaurant Week i Fine Dining Week i odbywających się w na co dzień niedostępnych magicznych przestrzeniach Warszawy. Niepowtarzalnym doświadczeniom towarzyszy odpowiednia oprawa i serwis, które twórczo łamią historyczne i nowoczesne standardy najwyższej sztuki kulinarnej gościnności.

Wyjątkowe kulinarne doświadczenia z 360° widokiem na stolicę będą odbywać się od lipca do września 2021 r na dachu hotelu Novotel przy ulicy Parkingowej. Miejsca można rezerwować online na stronie http://neonbistro.club. Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Uwaga liczba miejsc ograniczona!

Neo(n) Bistro jest pierwszą w Polsce restauracją w 100% pozostająca w duchu filozofii zero waste #SzanujJedzenie. Dzięki wcześniejszemu wyborowi menu przy dokonywaniu rezerwacji online, marnowana żywność zostaje ograniczona do zera.

Rezerwacje: http://neonbistro.club

Wydarzenie Neo(n) Bistro: 9 lipca - 26 września 2021

Kontakt: aleksandra@restaurantclub.pl

Artykuł powstał z udziałem marki Neo(n) Bistro.