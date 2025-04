Teatr na wielkim ekranie to dla miłośników sztuki na żywo mocno naciągany pomysł. Jednak nie każdego finansowo stać na to, by móc kupić drogie bilety do teatru. W warszawskim kinie Atlantic możecie wybrać się na kinowy spektakl w przystępnej cenie.

Reklama

Wyjątkowa akcja warszawskiego ZOO

Kina otwierają się na nową formę rozrywki i sztuki. Pomysł mariażu tych dwóch popularnych form spędzania czasu był strzałem w 10. Dlatego też 6 października w ramach cyklu National Theatre Live w Kinie Atlantic będzie można zobaczyć spektakl "Głębokie Błękitne Morze" z Helen McCrory w roli głównej. Przedstawienie zostało zarejestrowane 1 września 2016 r. w Londynie. To już 33. taka wyjątkowa okazja, by poczuć się wyjątkowo i podszlifować angielski.

- Cykl jest u nas od 2013 roku, jako jedno z dwóch kin w Warszawie transmitujemy spektakle na żywo z napisami polskimi. Czasami powtarzamy spektakle, jeżeli cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tak się zdarzyło przy okazji "Hamleta" z Benedictem Cumberbatchem, "Coriolanus" z Tomem Hiddlestonem. - mówi nam Magdalena Cieplińska z Kina Atlantic.

Benedict Cumberbatch nie pojawił się "znikąd", zanim otrzymał rolę Alana Turinga w "Grze tajemnic". Jest przede wszystkim aktorem teatralnym. W czerwcu 2015 roku decyzją królowej Elżbiety II został Komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego za zasługi w dziedzinie sztuki aktorskiej oraz działalność charytatywną. Podobnie Hiddleston - on nie planował kariery w świecie adaptacji komiksów Marvela. Popularność przyszła po komercyjnym sukcesie "Thora", a miał kilka głównych ról w teatrze: "The Changeling" (w którym grał Alsemero i za którą to rolę otrzymał nominację do nagrody Iana Charlesona w 2007 roku) i "Cymbeline" (jako Posthumus Leonatus i Cloten), za którą otrzymał nagrodę Laurence'a Oliviera za "Najlepszy debiut 2008 roku".

Teraz możemy przyjść do kina, by poznać swoich idoli z nieco innej, dotychczas mniej dostępnej strony.

- Ludzie chętnie przychodzą, bo nie ruszając się z Warszawy, tanio oglądają spektakle wyświetlane w Londynie i ulubionych aktorów. Poza tym nauka języka. - dodaje rozmówczyni.

Przypominamy, że 6 października w kinie Atlantic jest okazja do obejrzenia spektaklu "Głębokie Błękitne Morze" z Helen McCrory.

O sztuce "Głębokie błękitne morze"

Mieszkanie w Ladbroke Grove, Londyn, rok 1952. Hester Collyer zostaje znaleziona przez sąsiadów po swej nieudanej próbie samobójczej. W następstwie tego zdarzenia na światło dzienne wychodzi historia jej burzliwego romansu z byłym pilotem RAF-u. Jako żona sędziego Sądu Najwyższego Hester, bardziej niż inne kobiety, jest uwikłana społeczne zależności.

Reklama

To opowieść o palącej samotności, potrzebie miłości i długo tłumionych namiętnościach. Pod powierzchowną powojenną elegancją, cechująca klasę średnią, płonie okrutne poczucie straty i tęsknoty.