To nie jest kolejna historia miłosna ze skandalem w tle, jakich wiele. To szalona, choć z pozoru zwyczajna, opowieść o ludziach, których spotkanie przewróciło świat do góry nogami. To historia, która nie przytrafia się codziennie i każdemu, a splot wydarzeń ze spokojnego dotąd życia czyni szalony, rozpędzony rollercoaster!

Reklama

Ona i on – miłość (prawie) doskonała

Karina ma dość bycia singielką i z całych sił pragnie stworzyć pierwszy szczęśliwy związek. Obiektem jej uczuć jest mężczyzna, który jednak sprawia wrażenie zakochanego bardziej sobie, niż w niej. Dziewczyna posuwa się do niegroźnego kłamstewka (jak wówczas uważa), które pociąga za sobą lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Zmieniają one uporządkowane dotąd życie kobiety w szalony rollercoaster. Na jaw wyjdzie, że wszyscy bohaterowie mają coś do ukrycia, a każdy z nich będzie musiał w końcu zrobić porządek: w swoim związku i życiu.

Gdy jedno kłamstewko pociąga za sobą lawinę wydarzeń…

Jedno kłamstwo sprawia, że życie kilku osób zmieni się diametralnie. Życie zaskakuje jednak po raz kolejny i okazuje się, że czasem aby odbić się od dna, trzeba najpierw zatonąć. Nie inaczej jest w przypadku bohaterów tej historii: życie będą mogli ułożyć od nowa dopiero wtedy, gdy dotychczasowe rozsypie się w drobny mak…

Zawsze walcz o prawdziwą miłość!

Ten film to pouczająca, ale podana w lekkiej formie nauka, że o prawdziwą miłość trzeba zawalczyć – nawet, jeśli zaczęła się niefortunnie.

Bartek Prokopowicz, reżyser, mówi:

„Miłość to najważniejsze uczucie, które buduje człowieka. Mam nadzieję, że historia Kariny, której serce zostało złamane, i która od nowa uczy się ufać, pokaże singlom, że warto dać uczuciu drugą szansę. Ale nie tylko singlom – w filmie „Narzeczony na niby” miłość jest odmieniana przez wszystkie przypadki. To opowieść o tym, że miłość istnieje i należy o nią walczyć każdego dnia”.

Gwiazdorska obsada

Miłość z kłamstwem i jego konsekwencjami w tle, doborowa obsada znanych, lubianych i zdolnych aktorów, a także lekka i przyjemna forma odbioru – wszystko to sprawia, że „Narzeczony na niby” przyciągnął przed ekrany rzesza widzów, w różnym wieku. Teraz możesz obejrzeć ten film na DVD!

W rolach głównych zobaczysz:

Julię Kamińską

Sonię Bohosiewicz

Tomasza Karolaka

Piotra Adamczyka

Mikołaja Roznerskiego

Krzysztofa Stelmaszyka

Andrzeja Grabowskiego

Ilonę Ostrowską

Ewę Kasprzyk

Janusza Chabiora

Sebastiana Karpiela – Bułeckę

Vienia.

Film dostępny na DVD, w dystrybucji Filmostrady, już od 28 lipca!

Reklama

Zobacz także:

Piotr Adamczyk w rozmowie z Piotrem Najsztubem!

Julia Kamińska - wcale nie taka Brzydula!

Tomasz Karolak, jakiego nie znacie!