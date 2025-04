To będzie prawdziwe święto przyszłych małżonków! Już 28-29 listopada 2015 na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędą się absolutnie największe Targi Ślubne Wedding. Aż 4000 m2 powierzchni wystawienniczej, 100 wystawców, kilkanaście pokazów mody ślubnej, panele dyskusyjne. Gwoździem programu będzie pokaz kolekcji ślubnej duetu Paprocki & Brzozowski. Imprezę poprowadzi Mister Polski Rafał Maślak. Szykujesz ślub lub przyjęcie weselne? Nie może Cię tam zabraknąć!

W ostatni listopadowy weekend warszawski Stadion PGE Narodowy na 2 dni zamieni się w prawdziwe centrum ślubnych przygotowań. To już druga edycja największych Targów Ślubnych Wedding. Na 4000 m2 powierzchni przyszłe panny młode i panowie młodzi będą mieli okazje obejrzeć setki sukien i garniturów ślubnych, obrączek, dekoracji, biżuterii i wszystkiego co jest niezbędne, aby ten jeden dzień był naprawdę wyjątkowy.

Targi Wedding dla przyszłych małżonków

Targi Wedding to nie tylko 100 wystawców z całej Polski, ale również liczne pokazy mody m.in.: Atelier vie de château, David Tutera for Mon Cheri, Sophia Tolli, Moonlight, Mona Liza, Moons Varsovie, Rina Cossack, Sylwia Kopczyńska, Patricia Szlazko Atelier, Julia Gastoł Atelier, Patrycja Orłowska Ślubne Atelier OrOr i Laurelle. Salon La Marie przedstawi kolekcję Entaching by Mon Cheri czyli nowość na rynku polskim, a Atelier Lawenda zaprezentuje po raz pierwszy w Polsce kolekcje Normadic Love, nowozelandzkiej projektantki Rue De Seine. Dorota Goldpoint, luksusowa marka ubrań dla kobiet, zaprezentuje kolekcję wieczorową i okazjonalną.

W ramach targów odbędą się również panele dyskusyjne podczas których, każdy będzie mógł poznać wiodące trendy ślubne na 2016 rok oraz dowiedzieć się, jak rozpocząć przygotowanie idealnego ślubu oraz przyjęcia weselnego.

Absolutnym gwoździem programu będzie pokaz duetu Paprocki & Brzozowski, którzy zaprezentują swoją kolekcję ślubną w sobotę 28 listopada o g. 15.30. Dodatkową superatrakcją będzie specjalny pokaz animacji piaskowych wykonany przez zwyciężczynię polskiej edycji "Mam Talent" Tetianę Galitsynę. Targi poprowadzi Mister Polski Rafał Maślak.

Nie przegap! Już 28 i 29 listopada 2015 (sobota g. 10-18 i niedziela g. 10-17) na Stadionie PGE Narodowym.

Organizatorzy przygotowali liczne konkursy z cennymi nagrodami, a wystawcy specjalne promocje i rabaty. Dodatkowo każdego dnia 100 pierwszych gości otrzyma upominek niespodziankę!

