Targi Ślubne WEDDING 24-25 listopada 2018 na PGE Narodowy. Od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem najlepszych wystawców z branży ślubnej.

W trakcie dwóch dni, na dwóch scenach odbędą się panele i warsztaty z profesjonalistami i nieustające pokazy mody. W niesamowitej atmosferze panującej na targach, tysiące narzeczonych z całej Polski, pragnących, by ich ślub i wesele nie były powieleniem schematów sprzed dekady, otrzymają moc inspiracji i porad do przygotowania idealnego ślubu i wesela.

Ponad 200 wystawców po raz kolejny udowodni, że w polskiej branży ślubnej i okołoślubnej dzieje się wiele. Targi Ślubne WEDDING skierowane są do Par Młodych pragnących, by ich ślub i wesele nie były powieleniem schematów sprzed dekady. Oddzielają się grubą linią od tego, co nudne i kiczowate, stawiając na wszystko, co modne i na światowym poziomie. Pary Młode, które odwiedzą Targi ślubne WEDDING czeka wyjątkowa okazja, aby zostać gwiazdą programów TLC Polska, które prowadzi Izabela Janachowska. Na scenie natomiast zaprezentujemy autorską kolekcję Izabeli Janachowskiej - Wedding Dream

Targi Ślubne WEDDING to inspirujące wydarzenie także dla świadków, rodziny i ich przyjaciół. Nie zabraknie atrakcyjnych prezentacji, występów artystycznych, licznych konkursów z cennymi nagrodami, lekcji i pokazów tańca oraz widowiskowych pokazów mody ślubnej, które poprowadzi Rafał Maślak – model, juror i bloger modowy.

Kilkanaście pokazów sukien dziennie z prezentacją najnowszych trendów 2019

Na wybiegu Targów Ślubnych WEDDING będziemy podziwiać premierowe projekty z kolekcji m.in: Rina Cossack, Collinter, hiszpańskie suknie Tina Valerdi, kolekcję Vie de chateau przedstawi Atelier Na Dolnej, Nuli, Adria, Papilio, Gala, Ms Moda, Annais Bridal, Amy Love, Diana Legrand z salonu Mona Liza oraz Agnes Bridal Dream z salonu Mavi. Suknie sławnych światowych projektantów zaprezentuje amerykańska ekskluzywna marka Mon Cherii. Po raz pierwszy w Polsce swoją unikatową kolekcję zaprezentuje Poca and Poca dostępną dotychczas tylko w ekskluzywnych butikach w Dubaju. Specjalny pokaz sukien ślubnych w rozmiarach XXL ze specjalnym udziałem EWY ZAKRZEWSKIEJ jurorki oraz JOANNY CESARZ zwyciężczyni programu Supermodelka Plus Size zaprezentuje RINA COSSACK.

Podczas Targów Wedding Lara Gessler po raz pierwszy zaprezentuje swoją autorską linię sukien ślubnych LARA & LACE, powstałą przy współpracy z Joanną Jakubiak. Podczas Targów zostaną zaprezentowane wszystkie 20 modeli iście unikatowych sukien. Będzie również możliwość spotkania się z Larą osobiście na stoisku Juliette Atelier.

SYLWIA KOPCZYŃSKA której suknie można znaleźć w najlepszych światowych butikach, m.in. w Paryżu Mediolanie i Hongkongu, gdzie prezentowane są obok projektów takich nazwisk, jak Vera Wang, Oscar de la Renta, Valentino, Elie Saab oraz Marchesa, zaprezentuje premierową, ekskluzywną kolekcję sukien, ślubnych, wieczorowych i koktajlowych,

Po raz pierwszy w Warszawie i tylko na Targach Ślubnych WEDDING zaprezentuje najnowszą kolekcję światowa marka PRONOVIAS

Za choreografię pokazów odpowiedzialny będzie utytułowany tancerz i choreograf Żora Korolow.

W trakcie dwóch dni targowych odbywać się będą ogólnie dostępne warsztaty i panele dyskusyjne z profesjonalistami z różnych dziedzin. Poprowadzi je Katarzyna Gajek wedding plannerka gwiazd, niekwestionowany autorytet w zakresie planowania i organizacji uroczystości ślubnych. Na stoisku VICTORIA’S SECRET zaprezentowana zostanie specjalna linia ekskluzywnej bielizny Bridal.

Nietuzinkowi i kreatywni wystawcy przygotowali nie tylko wyjątkowe promocje i rabaty ale, pokażą inspiracje w każdej kategorii od biżuterii, dekoracji, kulinariów przez wizaż, stylizacje fryzur aż do mody ślubnej zarówno dla niej jak i dla niego. Na 4 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej odwiedzający będą mogli przymierzać, dobierać i przebierać z ogromnej liczby ofert przygotowanej specjalnie na Targi Ślubne WEDDING.

Tylko u nas będzie można zobaczyć „lewitującą Pannę Młodą”!

Więcej na: www.targislubnewedding.pl

