Te pojazdy odgrywają czasami iście oscarowe role. Oto 10 filmowych hitów, które bez pociągu nie wjechałyby do historii kina.

Wjazd pociągu na stację w La Ciotat (1895)

To pierwsza produkcja filmowa w historii, w której pociąg odegrał tak ważną rolę. Film trwał niecałą minutę i był niemy, ale jego pierwsze publiczne pokazy okazały się wyjątkowo spektakularne. Widowiskowość francuskiego dzieła była tak duża, że widzowie uciekali z sali kinowej, mając przed oczami obraz nadjeżdżającej lokomotywy. Za tym filmem, który bez wątpienia wbił się w pamięć wielu osób, stoją słynni bracia Lumière.

15:10 do Yumy (1957)

Obraz Delmera Davesa to jeden z najlepszych westernów w historii światowego kina. W rolach głównych pojawiły się gwiazdy lat 50-tych – Glenn Ford jako bandyta Ben Wade i Van Helfin jako farmer Dan Evans. Na drugim planie zaś pociąg, który ma odjechać do Yumy dokładnie o 15:10 i zabrać do sądu rejonowego Wade'a – bandytę trudniącego się zabijaniem i napadaniem na dyliżansy. Oskarżonego trzeba jednak przetransportować na stację, co nie jest takie proste.

Pociąg (1959)

Na francuski klasyk Louisa i Augusta Lumière oraz amerykański Delmera Davesa możemy odpowiedzieć polskim. Czarno-biała produkcja Jerzego Kawalerowicza o wymownym tytule „Pociąg” jasno podpowiada nam, że akcja filmu dzieje się na torach, a konkretnie w sypialnym wagonie PKP na trasie Warszawa-Szczecin. Jerzy, który zapomniał swojej miejscówki, trafia do przedziału pięknej Marty. Oboje łączy pociąg do powtarzających się zawodów miłosnych. Co ciekawe, film powstał na podstawie autentycznych przeżyć reżysera, a sam Martin Scorsese uznał go za jedno z arcydzieł polskiej kinematografii.

Morderstwo w Orient Expressie (1974)

Film znany z oscarowej roli drugoplanowej Ingrid Bergman i nietuzinkowego belgijskiego detektywa Herculesa Poirot, pasażera słynnego Orient Expressu z Calais do Stambułu. Próbuje on rozwikłać zagadkę śmierci jednego z podróżnych, znanego milionera. Na oku ma 12 podejrzanych, w perspektywie lawinę w Alpach, która wstrzymuje podróż pociągu. Autentyczność filmowych scen podkreśla fakt, iż były one kręcone w wagonach prawdziwego Orient Expressu.

Powrót do przeszłości III (1990)

W trzeciej odsłonie serii słynny Dr Brown ląduje na Dzikim Zachodzie w roku 1885, gdzie wkrótce zostaje zastrzelony. Jego przyjaciel Marty natychmiast rusza mu na pomoc, ale jego wehikuł ma przebity bak. Z pomocą przychodzi pociąg, który rozpędza auto po torach, a ono przenosi się w czasie.

Przed wschodem słońca (1995)

Nie chcemy sugerować, że będący jednocześnie reżyserem i scenarzystą filmu Richard Linklater inspirował się polskim „Pociągiem” z 1959 roku, ale przypuszczamy, że Amerykanin produkcję Kawalerowicza widział. Tym razem pociąg prowadzi do Wiednia, a w nim Ethan Hawke spotyka Julie Delpy, którzy wkrótce łączą się w uroczą parę. Doskonałe role, świetny scenariusz i pociąg na miarę PKP Intercity, bezpiecznie dowożący bohaterów do pięknej stolicy Austrii, jest początkiem niezapomnianej historii.

Ekspres polarny (2004)

Kiedy dziecko nie wierzy w Świętego Mikołaja, trzeba je zabrać na przejażdżkę pociągiem. Tak przynajmniej wynika z filmu „Ekspres polarny”. Dowodzona przez samego Toma Hanksa maszyna budzi 8-letniego chłopca i zaprasza go na sam Biegun Północy, gdzie niedowiarek poznaje Świętego we własnej osobie.

Pociąg do Darjeeling (2007)

Owen Wilson i Adrien Brody, a jako wisienka na torcie Jason Schwartzman. Trzej skłóceni bracia, trzy znakomite kreacje i jeden pociąg jadący dookoła Indii. Podróż, która ma wyprostować ich życie, naprawić poszarpane więzi, przywrócić wiarę w rodzinę. Z dala od starego życia i przepaści, które do tej pory dzieliły całą trójkę. Wspólna podróż pozwala im odbudować zepsute relacje na trasie brat-brat-brat.

Kod nieśmiertelności (2011)

W tym filmie pociąg eksploduje, ale chwilę potem jest znów jak nowy i jedzie z dużą prędkością. Kapitan Colter Stevens przebudza się wielokrotnie obok nieznajomej dziewczyny na 8 minut przed wybuchem bomby. Kod nieśmiertelności pozwala mu powracać wciąż w to samo miejsce. Zyskując coraz większą wiedzę, kapitan próbuje powstrzymać wybuch. Ten obraz to prawdziwa jazda bez trzymanki.

Jeździec znikąd (2013)

Johnny Depp jest w stanie zawładnąć sercami kobiet w każdej roli. Tym razem zrobił to jako Indianin. Tonto, bo tak mu na imię, ratuje życie stróżowi prawa Johnowi Reidowi, w którego rolę wcielił się nie mniej urzekający Armie Hammer. Reid jako zamaskowany mściciel próbuje z pomocą tajemniczego Indianina pomścić swoich towarzyszy broni. Miejscem realizacji planu jest nowo powstająca linia torów kolejowych. Pociąg na ekranie wyprawia cuda, które z pewnością nie śniły się nawet braciom Lumière...

