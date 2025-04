Na długi majowy weekend czekają z niecierpliwością wszyscy, gdyż to wtedy najczęściej wiosna pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze w postaci pięknej pogody i eksplozji kwitnącej roślinności. Kilka wolnych od pracy i szkoły dni aż żal spędzać w domu. Dlatego też przedstawiamy garść pomysłów na to, jak ciekawie je zaplanować we własnym mieście, by wycisnąć z nich jak najwięcej przyjemności za mniej niż 200 zł.

1. Sportowo

Długi wiosenny weekend można wykorzystać na aktywność fizyczną, najlepiej na świeżym powietrzu. Dobrym pomysłem jest wycieczka rowerowa lub wędrówka lokalnym szlakiem turystycznym. Można także wybrać się ze znajomymi lub całą rodziną do linowego parku rozrywki, albo pobliskiej stadniny koni, by spróbować swoich sił w siodle. Przy pięknej pogodzie warto iść choćby na zwykły spacer do parku i skorzystać w nim z siłowni publicznej. Jeśli aura nie dopisze, osoby lubiące sport mogą skorzystać z ofert klubów fitness, ścianek wspinaczkowych, basenu itd.

2. Kulturalnie

Wolne dni są doskonałą okazją do tego, by nadrobić zaległości kulturalne. Można wybrać się do teatru, opery, filharmonii, na wystawę malarstwa lub po prostu do kina. Koniecznie trzeba wcześniej sprawdzić, czy dany obiekt jest czynny w wolne dni, a także, jeśli to możliwe, z wyprzedzeniem zarezerwować bilet. Warto także sprawdzić, co na majówkę przygotowały władze miasta, ponieważ właśnie wtedy można liczyć na różne koncerty lub wolny wstęp do lokalnych muzeów.

3. Grillowo

Od wielu lat podczas majówki następuje ogólnonarodowa inauguracja sezonu grillowego i dla wielu osób ta forma spędzenia wolnych majowych dni z pewnością będzie najlepszym pomysłem. Jest to wspaniała okazja, by przy smakowitościach z rusztu posiedzieć na świeżym powietrzu w gronie rodziny i przyjaciół. Grilla można rozpalić we własnym ogrodzie, ogródku działkowym lub innym miejscu na łonie natury, gdzie grillowanie jest dozwolone.

4. Niebanalnie

Mnóstwo oryginalnych pomysłów na spędzenie majówki w dobrej cenie oferuje Groupon, na którym znaleźć można atrakcyjne pobyty w SPA i cały wachlarz ciekawych propozycji na relaks i rozrywkę, takich jak wizyta w tunelu aerodynamicznym, lot paralotnią, skok ze spadochronem, bilety do Escape Room, wejściówki do parków wodnych i wiele, wiele innych. Wszystkie oferty są w dużo niższych niż normalnie cenach, dlatego jak najbardziej warto z nich korzystać.

5. Przy niepogodzie

Niestety czasami zdarza się, że majówka skąpana jest w wiosennym deszczu, który nie sprzyja wychodzeniu z domu. Wówczas wolny czas można spędzić na czytaniu książek, oglądaniu filmów, rozwiązywaniu krzyżówek lub sudoku, albo na jakimś praktycznym zajęciu np. zrobieniu porządków w szafie ubraniami lub ze zdjęciami na komputerze. Jeśli ma się dzieci, to warto właśnie w tym czasie poświęcić im więcej uwagi, np. organizując wspólną zabawę czy grając z nimi w grę planszową. Brzydką aurę można również wykorzystać na relaksującą długą kąpiel i wszystkie te zabiegi kosmetyczne, na które nie ma się czasu na co dzień.

