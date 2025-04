Zbliżają się wakacje a razem z nimi muzyczne festiwale tj.: Woodstock, Open'er i Live Festival! Czas wybrać wymarzony line-up i wszystko zaplanować. Podpowiemy ci, jak to zrobić.

Bezpieczne schronienie

Musisz mieć gdzie spać. Nie próbuj się oszukiwać, że będzie mięciutko i super wygodnie. Ma być przede wszystkim sucho i ciepło, a do tego będzie ci potrzebny namiot i odpowiedni śpiwór. Świetnie sprawdzi się tzw. mumia – która otuli cię w nocy od stóp do głów. A namiot? To w niego powinnaś zainwestować najwięcej. Nie kupuj jedynek za 15 zł, nie ochronią cię przed niczym, już lepiej spać pod gołym niebem. Wybierz porządny, wodoodporny sprzęt! Taki od zadań specjalnych. Dla pewności do plecaka włóż folię malarską, która chroni przed wodą w stu procentach. Jak to mówią, lepiej mieć niż nie mieć.

Festiwalowy słoik

Przygotuj się na głód i pragnienie. Oczywiście wszystko można zjeść na terenie festiwalu. Chwała foodtrackom! Tylko te kolejki... ciągnące się kilometrami, pełne ścisku i walki. Lepiej mieć ze sobą szybki ratunek: batony energetyczne, witaminowe soki (np. Vitaminka Hortexu), wodę i jak to na festiwalu bywa, coś do podgrzania w płomieniach ogniska.

Muzyczna moda

Kiedy przeglądasz zdjęcia z festiwali, na pierwszym planie znajdziesz celebrytki ubrane w kurtki od projektantów i zwiewne sukienki. Później trafi się kilka śliczności w szarych bluzach i obcisłych leginsach. Czy tak jest naprawdę? Oczywiście, że nie. Jeżeli chcesz spędzić 3 dni na dworze, bawiąc się, słuchając muzyki i poddając się rytmowi imprezy, musisz mieć wygodny dres, krótkie spodenki, bawełniane T-shirty i koszule, najlepiej w kratę. Na wieczór ciepła bluza, kurtka, chusta, czapka, może być taka z daszkiem. Na ulewę kalosze, pelerynę albo ortalionową kurtkę. Moda festiwalowa to z pewnością moda użytkowa. I to właśnie powinnaś w niej pokochać!

Cichy koncert

Po 10 godzinach głośnej muzyki nawet największej muzycznej fance może po prostu zrobić się słabo. Warto mieć przy sobie zatyczki do uszu, dzięki którym na chwilę odetniesz się od męczącego gwaru, żeby po chwili regeneracji, wrócić ze zdwojoną siłą!

Festiwalowa pielęgnacja

Suchy szampon, nawilżone chusteczki, żel antybakteryjny – musisz mieć, dla własnego zdrowia i lepszego samopoczucia, jak 3 dnia będziesz już naprawdę zmęczona życiem. Ale za to jaka szczęśliwa.

Najważniejsze, żebyś na festiwal zabrała pozytywne nastawienie! To dzięki niemu te kilka dni będziesz wspominała do końca życia.

Baw się dobrze!