Must Be The Music - finał 2014

Must Be The Music. Tylko muzyka! Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z finału Must Be The Music 2014!



fot. MWmedia/kolaż Polki.pl We-dwoje



Dharni i K-Leah oraz Sachiel to wykonawcy, którzy w wyniku głosowania widzów walczyli w wielkiej dogrywce finału Must Be The Music 2014. Dharni i K-Leah wykonali piosenkę Rudimental - Wainting All Night. Zespół Sachiel, którego członkowie są ciężko doświadczani przez życie, wykonał ponownie swój własny kawałek i dzięki temu... wygrał program. Zgadzacie się z wynikami głosowania widzów? Czy wygrała muzyka? Ten zespół był najlepszy?

Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z finału Must Be The Music 2014: