Przeczytajcie ciekawy wywiad z Moniką Mrozowską, która została ambasadorką ciekawej wystawy "Bodies Revealed". Wystawa proponuje odwiedzającym szczegółową trójwymiarową podróż w głąb tych układów - od skóry, przez kości, aż do narządów wewnętrznych, od czaszki aż po koniuszki palców stóp. Każdy odwiedzający będzie zdumiony złożonością, a jednocześnie kruchością ludzkiego ciała. Dzięki zdobytym informacjom będziesz zachowywać się wobec swojego ciała tak, aby wspierać jego zdrowie i prawidłowy rozwój.

Pani Moniko, znana jest Pani z prowadzenia zdrowego trybu życia, czy trudno jest utrzymać dyscyplinę zdrowego odżywiania wychowując dzieci?

Monika Mrozowska: Nie, zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia jest dla mnie czymś naturalnym. Ważne jest dla mnie, aby zwracać uwagę jak odżywiają się moi najbliżsi, ale też pilnuję, aby zapewniać swojej rodzinie dużo ruchu i sportu. Bardzo często spacerujemy, biegamy, jeździmy na rowerze

Jest Pani ambasadorką wystawy Bodies Revealed, która w tej chwili znajduje się w Warszawie, czy uważa Pani, że takie wystawy są potrzebne?

Monika Mrozowska: Jak najbardziej! Wystawy typu Bodies Revealed pokazuja nam jak nasze ciało wygląda od wewnątrz. Myślę, że jest to bardzo istotne szczególnie ze względu na to jak szybko teraz żyjemy. Każdy powinien znaleźć chwilę, aby wybrać się na wystawę i zgłębić wiedzę na temat swojego ciała

Czy planuje Pani się wybrać na wystawę z córką?

Monika Mrozowska: Tak jak wspominałam istotny jest dla mnie edukacyjny aspekt wystawy. Moja córka chodzi do klasy sportowej, więc zdecydowanie będzie chciała wybrać się na wystawę ponieważ jest zainteresowana tym jak działa organizm.

Czyli zdecydowanie poleca Pani prowadzenie zdrowego trybu życia wszystkim mamom?

Monika Mrozowska: Tak jak najbardziej. Ważne jest, żeby uświadomić sobie, że to jak się odżywiamy, jak się ruszamy ma ogromny wpływ na to jak się czujemy oraz czy jesteśmy zdrowe, a to z kolei wpływa na naszą rodzinę. Warto się chwilę nad tym zastanowić.

