MOKOTOWSKA CONCEPT to nowe miejsce na modowej mapie Warszawy. Celem Aleksandry Chylińskiej, pomysłodawczyni i właścicielki MOKOTOWSKA CONCEPT, jest stworzenie unikalnego konceptu w stolicy, gdzie moda będzie przenikać się ze sztuką, a sama przestrzeń będzie nie tylko butikiem, ale również tłem dla inspirujących spotkań z artystami i designerami.

Reklama

Co można znaleźć w tym niezwykłym miejscu?

W portfolio MOKOTOWSKA CONCEPT znaleźć można odzież i dodatki uznanych polskich projektantów takich jak Mariusz Przybylski, Pilawski, Simona Nikołajewska, Loriini czy Anna Drabczyńska, a także młodych inspirujących marek jak, na przykład, Dollina, Icon, AQ Woman czy przeznaczona dla najmłodszych Aqademia.

Ponadto, w butiku można nabyć biżuterię i okulary polskich designerów: Iluzja, Moss Rose czy Scappa, skórzane torebki i akcesoria Justyny Rożek oraz obuwie Paso a Paso. Od początku swojego istnienia, MOKOTOWSKA CONCEPT, ma również na celu promocję polskiej sztuki.

Przy Mokotowskiej 43 będzie można podziwiać i nabyć dzieła Aleksandry Prusinowskiej, artystki specjalizującej się w grafice oraz malarstwie olejnym.

fot. Materiały prasowe

Jej awangardowe prace czerpią z popkultury, kinematografii, a nawet reklam. MOKOTOWSKA CONCEPT mieści się na 1 piętrze kamienicy przy ul. Mokotowskiej 43 w Warszawie.

Reklama

Butik otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00 oraz w soboty od 11:00 do 14.00.