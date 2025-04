Moda to nie strój, to styl życia-

przekonuje Mariola Bojarska-Ferenc

w modowym poradniku dla kobiet, które nie liczą lat "Moda bez metryki" to najnowsza książka Marioli Bojarskiej-Ferenc, w której udowadnia, że nawet idealnie wyćwiczoną sylwetkę może zrujnować źle dobrany strój. To nie figura czy metryka decydują o naszym wyglądzie - aby prezentować się świetnie, wystarczy wiedzieć, co na siebie włożyć. Jak ukryć wady, wyeksponować zalety, stworzyć "mądrą" szafę, co z czym połączyć, żeby osiągnąć efekt WOW.

W pracy, po pracy, uprawiając sport, na przyjęciu czy... w sypialni. Autorce w stworzeniu wyjątkowych stylizacji pomogli uznani polscy projektanci: Łukasz Jemioł, Agnieszka Maciejak, Joanna Klimas, Lidia Kalita, duety Bizuu, Paprocki&Brzozowski i Bohoboco, 303 Avenue, Just Paul.

Zdaniem autorki moda to nie tylko strój, to styl życia i sposób na wyrażenie siebie. Moda pozwala podkreślić swoją osobowość, wpływa na poczucie własnej wartości oraz umacnia pewność siebie. Elegancja natomiast bierze się przede wszystkim z... głowy. Niektórzy mogą być trochę zaskoczeni, że znana dziennikarka i trenerka fitness postanowiła wydać książkę o modzie. Jednak Bojarska-Ferenc już na samym początku rozwiewa wszelkie wątpliwości, dzieląc się z Czytelniczkami swoją życiową filozofią:

Dlaczego ja, osoba zajmująca się promocją zdrowego stylu życia, piszę książkę o modzie. Bo od zawsze kochałam modę. W moim przekonaniu, na atrakcyjny wygląd składa się nie tylko dbanie o kondycję fizyczną i zdrowe odżywianie, ale także właśnie strój. To elementy wellnessowego stylu życia, do którego przecież nieustannie namawiam kobiety od ponad dwudziestu pięciu lat. Niesłusznie wellness kojarzy się często jedynie z zabiegami spa. Filozofia wellness to życie w harmonii całego organizmu: ciała, ducha i umysłu. Stan takiej zdrowej równowagi prowadzi do sukcesu tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Moda bardzo w tym pomaga, bo kobieta zadbana jest bardziej pewna siebie, ma więcej pozytywnej energii do życia, do działania, do realizowania swoich planów i marzeń.

"Moda bez metryki" to kompendium wiedzy dla kobiet, które pragną czuć się dobrze ze sobą niezależnie od aktualnie panujących trendów modowych. Dla kobiet, które pragną czuć się pewnie, atrakcyjnie niezależnie od swojego wieku, ale stosownie do okazji. Aby ułatwić Czytelniczkom odnalezienie przydanych wskazówek poradnik został podzielony na trzynaście rozdziałów, w których przy pomocy ekspertów Mariola Bojarska-Ferenc tłumaczy, co z czym, jak, dlaczego i kiedy. Książka powstała przede wszystkim z myślą o kobietach dojrzałych, jednak holistyczne podejście sprawia, że również młode dziewczyny odnajdą w nim mnóstwo praktycznych porad i podpowiedzi, które pozwolą bez obaw rozpocząć przygodę ze światem mody. Mody, która wyraża kobietę, jej naturę, która podkreśla jej osobowość. Dodaje seksapilu i buduje pewność siebie.

W książce nie zabrakło też elementów humorystycznych. Autorka pół żartem, pół serio wypowiada wojnę... kapciom!

Chcesz zabić pożądanie, rozbić związek, zniszczyć przyjaźń? Załóż kapcie!

– przekonuje Bojarska-Ferenc. Czym zastąpić ten synonim domowych pieleszy? Odpowiedzi należy szukać w części poświęconej celebrowaniu chwil w domowym zaciszu. Natomiast na zakończenie książkowej podróży po świecie mody, Mariola Bojarska-Ferenc wraz z polskim projektantami, którzy służyli jej pomocą przy tworzeniu tego poradnika, przedstawia listę najlepiej ubranych kobiet po czterdziestce w Polsce. Na liście znalazło się szesnaście znanych Pań, które kochają modę i dbają o swój wizerunek, zarówno podczas wielkich wyjść, jak i na co dzień. Wśród nich między innymi Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Foremniak, Kora, Monika Olejnik, Kinga Rusin. Każde z nazwisk zostało opatrzone krótkim komentarzem, w którym uwydatnione zostały atuty ich wizerunku.

Uroczysta premiera książki odbyła się 8 czerwca w restauracji Kuźnia Kulturalna w warszawskim Wilanowie. Na wydarzenie przybyło ponad 200 osób. Spotkanie i rozmowę z autorką prowadził znawca mody i savoir-vivre'u Krzysztof Łoszewski. Na spotkanie licznie przybyli rodzina i przyjaciele gwiazdy wieczoru, a także przedstawiciele mediów, kultury i biznesu. Wśród przybyłych gości można było dostrzec wiele znanych osobistości, m.in. Bognę Sworowską, Olgę Borys, Hannę Bakułę, Teresę Rosati, Paulinę Koziejowska czy Ryszarda Rembiszewskiego. Podczas wydarzenia obecni byli również projektanci, którzy wsparli Mariolę Bojarską-Ferenc w stworzeniu książkowych stylizacji, w tym Agnieszka Maciejak, Kamil Owczarek z duetu Bohoboco, Marzenna Niemoczyńska z 303 Avenu i Radek Rociński z Thecadess. Wieczór uświetnił mini recital Danuty Błażejczyk.

