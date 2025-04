Michał Koralewski, Rafał Piotrzkowski, Wojciech Papaj oraz Kamil Kawczyński reprezentują grupę entuzjastów fotografii mobilnej – Mobilni. Łącznie, we wszystkich kategoriach Mobile Photography Awards 2013, Polakom udało się zdobyć aż 18 wyróżnień oraz jedno II miejsce.

Zwycięzcy konkursu

Michał otrzymał wyróżnienie w kategorii „Architecture/Design”, Wojciech Papaj za zdjęcie w kat. „Digital Fine Art”, a Rafał Piotrzkowski w kategorii „Photo Journalism”. Aż 3 wyróżnienia przypadły Kamilowi Kawczyńskiemu, 1 w kat. „Food and Beverage/Lifestyle” oraz 2 w kat. „Macro by Olloclip”. Inni wyróżnieni Polacy to Przemysław Fall – w 2 kat. „Architecture/Design” oraz „Macro by Olloclip”, a także Adam Oczkoś – w kat. „Architecture/Design” i „Black and White”. Absolutnym rekordzistą jest Patryk Pat Kuleta – zdobywca II miejsca w kat. „Black and White” oraz 8 wyróżnień w innych kategoriach konkursowych.

O konkursie

Mobile Photography Awards jest najbardziej prestiżowym konkursem poświęconym fotografii mobilnej na świecie. Do tegorocznej edycji MPA wpłynęły zgłoszenia z niemalże 60 krajów. Kilkunasto-osobowe jury składające się z uznanych za oceanem fotografów, dziennikarzy, twórców i krytyków sztuki oceniało nadesłane fotografie pod kątem m.in. innowacyjności, kreatywności oraz walorów artystycznych. Fotografie zwycięzców poszczególnych kategorii były dotychczas wystawiane w galeriach Nowego Jorku, Los Angeles, San Francisco, Toronto oraz Melbeurne.

