Po kilku miesiącach oczekiwania fani serialu zobaczą, jak potoczyły się losy bohaterów pierwszej serii, obok których pojawią się zupełnie nowe postaci.

Co zobaczymy w drugim sezonie "Miłości na bogato"?

Nowy sezon Miłości na bogato rozpoczyna się kilka miesięcy po wypadku Justyny. Marcela przez pewien czas pomagała Justynie, ale kiedy ta zaczęła stawać na nogi, wyjechała do Nowego Jorku. Wolny pokój po Marceli postanowiła zająć Iza, która, po rozstaniu z Mateuszem, musiała sprzedać mieszkanie. Dodatkowo była zmuszona zamknąć szkołę taneczną, po tym, jak jej matka przestała wspierać ją finansowo, za karę, że córka pochopnie rozstała się z Mateuszem. Nikodem nie jest już menadżerem w klubie Janka. Od dawna chciał się usamodzielnić i otworzył swój własny fitness club. Na szczęście ta sytuacja nie podzieliła chłopaków i pozostali dobrymi kolegami. Z kolei Janek po rozstaniu z Marcelą nie miał zamiaru wiązać się z żadną dziewczyną. Czy w końcu znajdzie miłość swojego życia?

W tym samym czasie Karolina zaczęła prowadzić studio fotograficzne, które kupili jej rodzice. Oczywiście raz na jakiś czas przychodzi do niej Gabron, który prosi ją o małą pożyczkę. Jak to Karolina, nie potrafi odmówić swojemu bratu, który odrzucił propozycje pracy u ojca, przez co musi sam zacząć zarabiać. Przy okazji Garbon wplątał się w nieoczekiwany romans…

Warto przypomnieć, że w nowym sezonie pojawia się Michaela, która przyjedzie prosto z Londynu, aby wyjawić komuś pewien sekret. Kim okaże się być jej postać w serialu? Komu namiesza w życiu? Czy pojawienie się takiej piękności oznacza nowy romans z którymś z chłopaków? W drugiej serii pojawią się także: Maks i Patryk. Kim są ci bohaterowie i jak potoczą się dalsze losy przyjaciół z Miłości na bogato? Odpowiedź już w tę sobotę tylko w VIVA Polska.

Premiera: 22 marca, sobota, godz. 19.00

Emisja: sobota, godz. 19:00

Powtórki: Poniedziałek o 22:45, Wtorek o 12:20 i 22:00, Środa o 15:25, Czwartek o 22:50, Piątek o 20:55, Sobota o 12:50, Niedziela o 13:30 i 22:30.

