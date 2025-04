Co jest szczęściem trzydziestolatki? Studia, praca w pubie, mnóstwo szalonego seksu i trochę koki? A może świetna, bardzo dobrze płatna praca, luksusowy samochód i zawodowy sukces na całej linii? Czy raczej bycie świetną żoną i matką, dbanie o dom, dzieci i męża? Odpowiedzi szukajcie w doskonałej, babskiej powieści "Miłość, ciekawość, prozac i wątpliwości" Lucii Etxebarrii.

Reklama

Mamy tu - niczym u Czechowa - trzy siostry. Najmłodszą - Cristinę - studentkę, która jak szalona uprawia seks i czasem bierze działkę. Najstarszą - Anę - zaniedbywaną żonę i niedocenianą matkę, która popada w ostrą depresję. I średnią - Rosę - która osiągnęła pozorny sukces - ma świetną pracę, mnóstwo pieniędzy, luksusowy samochód i... pustkę w sercu.

Każda z tych Hiszpanek szuka szczęścia w życiu. I każdej wydaje się, że to szczęście znalazła. Czy któraś z nich ma rację? Czy rzeczywiście pozornie różne drogi życiowe nie sprowadzają się w końcu do tego samego? Co zdarzyło się takiego w dzieciństwie, co odcisnęło piętno na ich dalszym życiu?

Powieść czyta się rewelacyjnie, dzięki temu że poznajemy tą samą rzeczywistość z trzech różnych punktów widzenia, a trafne pytania autorki i zmuszają do chwili refleksji. Jak naprawdę wygląda szczęście kobiety? Co leży u podstaw tego szczęścia - miłość i rodzina, ciekawość świata, prozac i inne środki - czy może jeszcze coś innego?

Lucía Etxebarría (ur. 1966) to hiszpańska pisarka, poetka, eseistka i scenarzystka. Debiutowała w 1996 roku biografią Kurta Cobaina. Jest laureatką nagród Nadal, Primavera i Planeta, a jej dzieła przełożono na czternaście języków.

Reklama

Wydawnictwo REBIS