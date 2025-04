Związki z pięknymi kobietami, szybkie samochody, olbrzymie pieniądze – Tomasz to wszystko ma, ale wcale go to nie cieszy.

Żyje z poczuciem straty i tęsknoty, a na domiar złego powracają demony z przeszłości... Gdzie doprowadzi go uczucie do dziewczyny jego wspólnika w nielegalnych interesach?

Pełna namiętności i męskich erotycznych fantazji historia o miłości, zemście i zaufaniu.

Książka „Zepsute miasto. Nie ufaj nikomu"

Materiał powstał z udziałem Wydawnictwa Pascal