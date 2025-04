Mateusz Maga został wokalistą? Uczestnik Top Model właśnie udostępnił swój debiutancki singiel zatytułowany "First Kiss", czym wzbudził zainteresowanie fanów i mediów. Model piosenkarzem? I chce pojechać na Eurowizję? Posłuchajcie jego pierwszego singla!

"First song, First Kiss"

Mateusz Maga chciał rozpocząć rok z przytupem. W swoich społecznościach opisał okoliczności powstania singla i nadzieje z nim związane. Podziękował za wsparcie, wiarę i dobrą energię od wszystkich tych, który mu kibicują.

Zaczynam 2017 rok z moim pierwszym utworem! First song... FIRST KISS Jak na razie przedstawiam Wam wersję audio. Premiera samego teledysku First Kiss przewidziana jest na #Walentynki - 14.02.2017! Dziękuję wszystkim zaangażowanym w produkcję singla, zwlaszcza @starsmanufacture, twórcom polskim jak i amerykańskim! Jestem szczęśliwy, że już podczas realizacji pierwszego singla zainteresowałem swoją barwą głosu osoby tworzące z samym Josh’em Harris tworzącym m.in. dla #LadyGaga

Ci, którzy przecierali oczy ze zdumienia i nie dowierzali jego talentowi, dostali pstryczka w nos - okazuje się, że Mateusz Maga ma wokalne warunki i jest się czym chwalić...

Warto kochać to co się robi i spełniać się, pamiętajcie nigdy nie rezygnujcie z tego do czego dążycie pomimo opinii innych!

Jak wspominałem już kiedyś - tak się składa, że oprócz androgynicznego wyglądu - do tego jestem kontratenorem, ale w "First Kiss" wykorzystuję zupełnie inną skalę o której nawet nie wiedziałem, że mam.

Autorką tekstu piosenki jest Ilona Europa, którą model wymienia w podziękowaniach na swoim Facebooku. To mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, ale pochodząca z Polski wokalistka i autorka piosenek, znana wcześniej pod nazwiskiem Ilona Wieczorek.

Jak sądzicie, czy Mateusz odniesie sukces? Wiemy już, że marzy mu się występ na Eurowizji!

