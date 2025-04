Czy łatwo w Polsce o świetną, nietypową rolę żeńską w serialu, czy raczej doświadczenia aktorek wskazują na stereotypowe propozycje, bazujące na wyglądzie, wieku lub dotychczasowym doświadczeniu zawodowym aktorki? Jak walczyć o różnorodność odgrywanych ról, jak szukać aktorskich wyzwań, jak się satysfakcjonująco zmieniać?

O tym w Krakowie rozmawiały Joanna Brodzik, Magdalena Koleśnik, Maja Ostaszewska i Olga Bołądź. Publiczność spotkała się też z obsadą seriali Skazana i Pajęczyna. Ten pierwszy jest adaptacją wstrząsającej opowieści z najcięższego w Polsce więzienia dla kobiet, a fabuła drugiego została osnuta wokół rozwijania przez Polskę własnego programu atomowego w szczycie gierkowskiej prosperity.

Po pandemicznej przerwie do Krakowa wrócili polscy i międzynarodowi twórcy filmowi, by wziąć udział w wydarzeniach adresowanych do branży, zorganizowanych w ramach sekcji Pro Industry.

fot. materiały prasowe

Wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia sprawiedliwego wynagrodzenia twórcy w dynamicznie zmieniających się realiach dostępnych modeli finansowania . Festiwalowa publiczność była zachwycona spotkaniem w ramach cyklu „CAMERA ON” z Andrzejem Chyrą i premierowym pokazem filmu „Parkiet”.

fot. materiały prasowe

Krakowska Nagroda Filmowa (25.000 USD) powędrowała do reżyserki filmu "Last Days of Spring" - Isabel Lamberti. Doceniono unikalne połączenie obserwacji wziętych wprost z prawdziwego życia, poezji, wybitnych kreacji aktorskich i kinowej wrażliwości.

fot. materiały prasowe

Nagroda Dominika Kulczyk Productions (100 000 PLN) za Najlepszy Film w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych została przyznana filmowi “Amatorzy” w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej. Nagroda dla najlepszej aktorki została przyznana Agacie Buzek za rolę w filmie “Moje Wspaniałe Życie” Łukasza Grzegorzka. Z kolei Nagroda dla najlepszego aktora została przyznana Jackowi Braciakowi za rolę w tym samym filmie.