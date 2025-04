5. edycja programu „Ubrania od Serca”

Vizir, marka należąca do P&G, i Towarzystwo Nasz Dom jednoczą siły już od pierwszej edycji programu „Ubrania od Serca”, która miała miejsce w 2017 roku. Misją akcji jest wsparcie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez ufundowanie voucherów na zakup ich wymarzonych ubrań, które samodzielnie wybiorą. Do udziału w programie klasyfikowane są ośrodki, które otrzymują najniższe dofinansowanie oraz te, których średnia kwota przeznaczana na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku jest najmniejsza. Potrzeby są ogromne, dlatego zaangażowanie i wsparcie Polaków niezmiennie jest bardzo ważne.

„’Ubrania od Serca’ to wspaniała akcja, która rok do roku dostarcza wiele radości podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci są niezwykle podekscytowane możliwością samodzielnego wyboru i zakupu ubrań. Akcja wpisała się już w nasz coroczny harmonogram działań i takie same sygnały otrzymujemy od placówek. Cieszymy się, że już po raz piąty możemy wspólnie nieść wsparcie i radość dzieciom.” – mówi Iwona Niemasz, Przewodnicząca Towarzystwa Nasz Dom.

Małe wielkie potrzeby

Dzięki ufundowaniu bonów na samodzielny zakup wymarzonych ubrań, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych mają okazję odbyć cenną lekcję niezależności i decyzyjności. Umiejętności, które są niezbędne w dorosłym życiu. I choć z pozoru wybór stroju to prosty proces, to wymaga on odpowiedniego dysponowania budżetem, a także określenia obecnych potrzeb. Dzięki akcji trzynastoletni Wojtek kupił sobie kurtkę na zimę, której potrzebował, a jak zauważył Adaś „muszę dokupić nowe ubrania, ponieważ rosnę”. Program dociera do dzieci w różnym wieku z rozmaitymi potrzebami, pozwala im się usamodzielniać, budować pewność siebie i pozytywnie wpływa na ich samoocenę.

Razem możemy więcej!

Marka Vizir wspiera dzieci z domów dziecka przekazując również produkty do prania dla najbardziej potrzebujących placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach programu umożliwia Polakom zaangażowanie się w akcję i pomoc dzieciom z domów dziecka. Każdy, kto w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku zakupi proszki lub kapsułki do prania Vizir Większa Siła Odplamiania oznaczone pomarańczowym serduszkiem na opakowaniu, wspiera akcję „Ubrania od Serca”. To właśnie ze sprzedaży tych produktów, część dochodu jest przeznaczona na vouchery dla dzieci z domów dziecka, które samodzielnie będą mogły zakupić nowe ubrania.

„Niezwykle cieszę się, że możemy wspólnie obchodzić pięciolecie programu „Ubrania od Serca”. Dziękujemy wszystkim Polakom, którzy zaufali marce Vizir i sięgnęli po nasze produkty do prania, a tym samym zaangażowali się we wsparcie dzieci. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, ale sukcesy poprzednich edycji pokazują, że Polacy to ludzie o wielkich sercach. Mamy nadzieję, że również w tym roku zjednoczymy siły i sprawimy radość dzieciom. Dziękujemy, że jesteście z nami!” - mówi Mariola Mirek, Dyrektor ds. Komunikacji w Procter & Gamble w Centralnej Europie.

Produkty objęte programem „Ubrania od Serca” w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku, są dostępne we wszystkich sklepach detalicznych w Polsce*:

kapsułki do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania 20 szt. / 31 szt. / 35 szt. / 54 szt.: od 42 PLN**

kapsułki do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów 20 szt. / 31 szt.: od 42 PLN**

proszek do prania Vizir + Większa Siła Odplamiania 30 i 50 prań: od 39 PLN**

proszek do prania Vizir + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów 50 prań: od 43 PLN**

*Asortyment, ekspozycja produktu, ceny i promocje są uzależnione od sprzedawcy. Są to jedynie zalecenia P&G.

** Sugerowana cena detaliczna produktów, w zależności od sklepu może się różnić.