Trzeciego marca na ekrany kin wchodzi film biograficzny o Marii Skłodowskiej-Curie. Długo wyczekiwany portret polskiej noblistki w reżyserii francuskiej reżyserki z Karoliną Gruszką w roli głównej obiecuje wiele.

"Porywaczka mężów", ateistka, patriotka... Jaką kobietą była Maria Skłodowska-Curie?

Zwiastun filmu to zapowiedź historii kobiety pochłoniętej pracą naukową - wzorek, do którego dąży wiele współczesnych kobiet. Ci, którzy chcą się dowiedzieć o geniuszu naukowym Skłodowskiej-Curie, muszą przygotować się na rozczarowanie. Jej rewolucyjne odkrycia stanowią w filmie scenografię i pretekst do ukazania w pełnej krasie męskiej dyktatury w środowisku naukowym początku XX wieku.

Po pierwsze emocje

Noelle zapragnęła wysunąć na pierwszy plan emocje i doznania Skłodowskiej, której przyszło być geniuszem w dobie męskiej cywilizacji. W filmie widać wyraźnie skupienie na ambicjach, doświadczeniach i frustracji związanej ze zmaganiem się z szowinizmem. W tej formie świetnie odnalazła się Karolina Gruszka, która znakomicie oddała sposób postrzegania świata przez Skłodowską, jej naturę osoby konsekwentnej, zdeterminowanej, ale też kruchą kobiecą wrażliwość.

Film pojawi się w kinach 3 marca 2017 roku!

