Możesz używać najlepszych (i najdroższych) kosmetyków, jednak bez odpowiedniej diety nie będziesz w stanie uzyskać sylwetki i cery, o jakich marzysz. I chociaż brzmi to niezwykle poważnie, to wiele z nas wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, jak silnie odżywianie wpływa na nasz wygląd.

Jeśli więc i ty wciąż nie wiesz, co jeść, by czuć się świetnie i każdego dnia zachwycać wyglądem, to koniecznie sięgnijcie po tę książkę!

Uwaga! Po jej przeczytaniu twój jadłospis diametralnie się zmieni! :)

O czym jest książka "Beauty Food. 85 przepisów dla zdrowia i urody"?

Książka "Beauty Food" to nietypowy beauty-poradnik stworzony z myślą osobach, które pragną kompleksowo zadbać o swój wygląd i samopoczucie. Autorka zamieściła w niej setki wskazówek i inspiracji oraz aż 85 przepisów, które gwarantują poprawę stanu skóry, włosów i paznokci.

Przekonaj się, że zbilansowana dieta i zdrowe nawyki mogą być twoją receptą na piękno. Odżywcze śniadania, fit-przekąski, soki, smoothies, pyszne desery i koktajle wcale nie muszą być nudne! Starannie dobrane posiłki zapewnią maksimum składników odżywczych i witamin potrzebnych twojej skórze.

Dzięki "Beauty Food" dowiesz się, czego powinnaś unikać, a po co sięgać częściej niż wcześniej, a także jak sukcesywnie zmieniać swoje życie na lepsze, żeby żadne suplementy diety nie były ci potrzebne :)

Przepisy z książki "Beauty Food"

Żeby zaostrzyć twój apetyt na książkę prezentujemy przepis na zdrowy deser, któremu żaden łasuch się nie oprze!

Raw banana split z sosem czekoladowym

Lody:

4 mrożone banany w plastrach

4 łyżki surowego kakao

1 łyżka dowolnego mleka roślinnego (opcjonalnie)

szczypta wanilii w proszku

Sos czekoladowy RAW:

100 ml oleju kokosowego|

75 ml syropu z jakonu lub wody kokosowej

3-4 łyżki surowego kakao

1 łyżeczka wanilii w proszku

Do podania: chipsy kokosowe, migdały, świeże owoce

Sposób przygotowania:

1. Olej kokosowy podgrzej, tak żeby zrobił się płynny, ale nie gorący. Połącz z syropem z jakonu/wodą kokosową, kakao i wanilią na gładki sos. Odstaw.

2. Banany i wanilię zmiksuj do uzyskania konsystencji lodów włoskich. Dodaj odrobinę mleka, jeśli ostrza będą się ciężko obracać. Połowę porcji przełóż na talerzyki. Do pozostałych lodów dodaj kakao i zmiksuj na sos czekoladowy.

3. Przełóż lody czekoladowe na talerzyki, polej sosem czekoladowym i posyp posypką. Zjedz od razu - lody szybko się topią! :)

Kim jest Maria Ahlgren, autorka "Beauty food"?

Maria Ahlgren jest szwedzką dziennikarką urodową i prawdziwą ekspertką od zdrowia. Pracuje w magazynie "Elle". Z koncepcją beauty food zetknęła się w Tokio i to właśnie tam zrodził się pomysł stworzenia książki "Beauty Food", która przyniosła jej światową sławę.

