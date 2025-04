W ciągu 10-letniej kariery Margaret osiągnęła niebywały sukces zarówno w Polsce, jak i na świecie. Po współpracy z Mattem Duskiem i uznaniu licznymi nagrodami branży muzycznej, dokonała zwrotu w swojej karierze, czego efektem jest album "Gaja Hornby" (2019) - 100% polskojęzyczny materiał, pokazujący nowe oblicze artystki. W 2023 roku Margaret wyda w marcu nową EP-kę, a w kwietniu swój koncertowy album MTV Unplugged.

Reklama

15-letnia Viki Gabor to bez wątpienia najpopularniejsza polska gwiazda młodego pokolenia. Jako finalistka The Voice Kids i zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, Viki wkroczyła do świata muzyki z milionami wyświetleń na Youtubie. Od tego czasu wystąpiła na niezliczonych koncertach i wzięła udział w wielu projektach telewizyjnych. Jesienią 2022 roku Viki Gabor wydała swój drugi album "ID", który został bardzo dobrze przyjęty przez fanów i branżę muzyczną.

DJ i producent KidCutUp, jest rosnącym głosem na międzynarodowej scenie DJ-ów. Grał wszędzie, od światowej sławy klubów po letnie festiwale na całym świecie i będzie dobrze znany publiczności P!NK, ponieważ był gościem specjalnym na trasie "Beautiful Trauma World Tour". Jego talent jest bardzo pożądany, a jego remiksy są grane przez takich artystów jak Diplo, DJ Khaled i The Chainsmokers.

Po wydaniu najnowszego singla "Trustfall" w styczniu 2023 roku, dziewiąty studyjny album P!NK o tej samej nazwie ukaże się 17 lutego.

Znana z niezaprzeczalnie zapierających dech w piersiach występów na żywo z kolosalną produkcją, w połączeniu z jej światowej klasy talentem, trasa P!NK Summer Carnival 2023 będzie kolejnym imponującym punktem zwrotnym w jej już fenomenalnej karierze i prawdziwie niezapomnianym doświadczeniem dla fanów w całej Europie i Ameryce Północnej w 2023 roku.

fot. materiały prasowe

P!NK Summer Carnival 2023

Niedziela 16 lipca – PGE Narodowy, Warszawa

Bilety dostępne na:

Live Nation | Ticketmaster

Bilety VIP dostępne na Event Travel

Bilety Hospitality dostępne TUTAJ