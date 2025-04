10 lat po premierze komedii „Mamma Mia!”, która przyciągnęła do kin miliony widzów i zarobiła ponad 600 milionów dolarów, zapraszamy ponownie na magiczną grecką wyspę Kalokairi w zupełnie nowej odsłonie filmowego hitu opartego na bestsellerowym musicalu z piosenkami ABBY.

Na ekranie zobaczymy wszystkie gwiazdy pierwszej części, a także zupełnie nowych aktorów, by wymienić choćby Lily James, Andy’ego Garcię i laureatkę Oscara® – Cher.

Do swoich ról powracają laureatka Oscara® Meryl Streep (Donna), Julie Walters (Rosie), Christina Baranski (Tanya), Amanda Seyfried (Sophie), Dominic Cooper (Sky), a także laureat Oscara® Colin Firth (Harry), Pierce Brosnan (Sam) i Stellan Skarsgard (Bill). A ponieważ akcja filmu cofa się w czasie, poznajemy naszych bohaterów za młodu. W ich postacie wcielają się: Lily James (Donna), Alexa Davis (Tanya), Jessica Keenan Wynn (Rosie). W roli młodego Sama zobaczymy Jeremy’ego Irvine’a, w postać młodego Billa wciela się Josh Dylan, a młodego Harry’ego portretuje Hugh Skinner.

Film opowiada dwie historie: obecną, kiedy to Sophie Sheridan (Seyfried) przygotowuje się do wielkiego ponownego otwarcia hotelu jej matki Donny (Streep) oraz roku 1979, kiedy młoda Donna (James) po raz pierwszy przybywa na wyspę. Sophie dowiaduje się o ekscytujących, zabawnych przygodach swojej matki z początku istnienia zespołu Dynamos, oraz jak młoda Donna poznała trzech możliwych ojców Sophie - Harry'ego (Hugh Skinnera), Billa (Josh Dylan ) i Sam (Jeremy Irvine) wiele lat temu.

"MAMMA MIA! HER HER WE GO AGAIN" jest wypełniony wakacyjną zabawą, radością i romantycznymi uniesieniami, a widzowie mogą dać się ponieść tanecznemu szaleństwu we własnych domach! Przygotuj się, aby zaśpiewać i jeszcze raz zatańczyć z całą obsadą filmu MAMMA MIA: HERE WE GO AGIAN, dostępnym na 4K Ultra HD, Blu-ray™ i DVD – zawierającym, ponad godzinę dodatków, w tym jedyną w swoim rodzaju wersję z tekstami piosenek pojawiającymi się na ekranie.

TWÓRCY FILMU:

Reżyseria: Ol Parker

Scenariusz: Ol Parker

Na podstawie historii autorstwa Catherine Johnson, Richarda Curtisa, Ola Parkera

Produkcja: Judy Craymer, Gary Goetzman

Producenci wykonawczy: Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Tom Hanks, Rita Wilson, Phyllida Lloyd, Richard Curtis, Nicky Kentish Barnes

OBSADA: Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan

