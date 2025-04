W piątek 11 kwietnia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się akcja, mająca zwrócić uwagę na brak dostępu do energii elektrycznej w szkołach w Etiopii. Pracownicy i wolontariusze Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) wraz z aktorką Agnieszką Więdłochą zachęcali Warszawiaków do zabawy fotograficznej z wykorzystaniem techniki malowania światłem.

Brak światła jest jednym z głównych powodów obniżenia szans edukacyjnych młodych mieszkańców Etiopii. Pracujące w ciągu dnia dzieci, na naukę znajdują czas dopiero wieczorem. Wtedy z kolei nie mają dostępu do oświetlonych pomieszczeń, w których mogłyby zdobywać wiedzę.