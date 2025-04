W numerze majowym miesięcznika "Mamo, to ja" zostaną ogłoszone wyniki konkursu "Hit Mamo, to ja 2013 - najlepsze dla dziecka". Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 8 kwietnia w Restauracji Endorfina Foksal przy ul. Foksal 2 w Warszawie. Na spotkaniu pojawiła się m.in Małgorzata Socha, która jest w jury plebiscytu

Pieluszki, ubranka, wózek, fotelik do auta, kosmetyki, butelki, kaszki, napoje, zabawki - wszytko to (i wiele innych rzeczy) trzeba kupić mając dziecko. Część można dostać lub pożyczyć. Ale tak czy owak, wszyscy rodzice mają sporo wydatków. Skąd wiedzieć, na co warto wydać pieniądze? Czy tanie będzie dobrej jakości? Które nowości są godne wypróbowania?