Majowy weekend to długo oczekiwany moment na odpoczynek. W końcu możesz zapomnieć na kilka dni o pracy i cieszyć się wiosenną aurą. Wielu wyjeżdża wtedy w góry, na Mazury czy nad morze. Inni odpoczywają w domu, na działce czy organizując ze znajomymi grilla. Jeśli nie wiesz jeszcze, jak spędzisz tych kilka wolnych dni, mamy dla ciebie 5 pomysłów na relaksujący i kulturalny wypoczynek.

1. Książka



Wiosna to idealny czas na wypoczynek na łonie natury z książką w ręku. Delikatny i świeży powiew majowego wiatru oraz słońce na pewno umilą ci lekturę ulubionej powieści. Możesz wybrać się na odprężający piknik. Pamiętaj, aby do kosza oprócz soku, owoców czy ciasteczek zapakować ulubioną książkę albo coś z wiosennych nowości.

2. Wycieczka krajoznawcza

Kilka dni wolnego to doskonały moment, aby wybrać się na wycieczkę. Możesz po prostu wyskoczyć na rowerowy wypad za miasto, albo na dłuższą podróż. Pomyśl nad odwiedzeniem któregoś z polskich miast, o bogatej historii. My jesteśmy zakochane w Krakowie, Wrocławiu i Toruniu. Pamiętaj o aparacie fotograficznym. Koniecznie zrób kilka zdjęć, które będą niezapomnianą pamiątką.

3. Gra planszowa

Pamiętasz czasy gier planszowych? Warto sobie odświeżyć pamięć i w ten majówkowy weekend zagrać w coś z przyjaciółmi. Proponujemy grę "Tajemnice fotografii" Jacka Boneckiego. Gra przeznaczona jest nie tylko dla miłośników zdjęć i aparatów. Celem planszówki jest nauka przez zabawę. Dzięki umieszczonym na planszy zagadkom nauczysz się spostrzegawczości, dowiesz się też jak zrobić efektywne zdjęcie, albo poprawić to, które nie wyszło.

W grę może wziąć udział od 2 do 4 osób. Zasady są proste. Gracze rzucają kostką, przemieszczają się po planszy i odpowiadają na pytania z kart. Osoba, która udzieli błędnej odpowiedzi cofa się o jedno pole. Ten, kto odpowie prawidłowo, przesuwa się do przodu. Celem jest jak najszybsze dotarcie do mety.

Grę kupicie w dobrych księgarniach internetowych.

fot. Małgorzata Górecka

4. Sprawdź, co dzieje się w mieście

Jeśli nigdzie nie wyjeżdżasz, koniecznie sprawdź, co dzieje się w twoim mieście. Majówka to czas, kiedy władze wielu miast organizują ciekawe eventy, koncerty i pokazy. Możesz też wybrać się do muzeum czy teatru. Pamiętaj o wcześniejszym zarezerwowaniu biletów albo sprawdzeniu, czy obiekt, który chcesz odwiedzić jest otwarty.

5. Seans filmowy

Niestety, czasem pogoda lubi nam płatać figla i nawet majowy weekend okazuje się być deszczowym. Nie jest to jednak powód do rozpaczy. Wolny czas możesz spędzić ze znajomymi czy rodziną w domu. Najprostszą i przyjemną formą odpoczynku jest dobry film. Do tego smaczne przekąski oraz dobre towarzystwo. Urządźcie sobie tematyczny wieczorek filmowy. Wybierzcie konkretny rodzaj filmów, które będziecie oglądać. Mogą to być same komedie, horrory czy filmy z Julią Roberts. Gwarantujemy, że wszyscy będą zachwyceni.

