Tracy Edwards nie należała do grzecznych dziewczynek. Urodzona w 1962 roku Brytyjka do 10 roku życia prowadziła normalne życie. Jednak po śmierci ojca i wyprowadzce do Walii razem z matką i ojczymem-alkoholikiem, wszystko się zmieniło. Edwards uciekała z domu, wdawała się w bójki, kilkukrotnie zawieszano ją w prawach ucznia, aż została wyrzucona ze szkoły. Dziewczyna uciekła wówczas do Grecji i zaczęła pracę w nadmorskim barze. Przypadkiem załapała się jednak na pokład czarterowego jachtu, gdzie pełniła funkcję kucharki. Przebywanie na wodzie zafascynowało młodą Edwards i sprawiło, że zaczęła się interesować regatami Whitbread Round The World Race.

Fot. Materiały prasowe

Warto wspomnieć, że żeglarstwo było wówczas wyjątkowo męskim sportem. Chociaż pierwsze dziewczyny żeglowały już ok. 200 lat temu, środowisko nieprzychylnie patrzyło na kobiety na pokładach statków i jachtów, co mogło się również wiązać z przesądem, że płeć piękna była przyczyną nieszczęść i „pecha” na wodzie. W 1985 roku, wśród 230 załogantów Whitbread Round The World Race (obecnie The Ocean Race), były tylko cztery kobiety, z czego każda pełniła funkcję kucharki lub sprzątaczki. Regaty Whitbread należą do najtrudniejszych, a jednocześnie najbardziej prestiżowych wyścigów wodnych na świecie. Ich historia sięga 1973 roku i przez prawie 20 lat nie wystartowała w nim żadna kobieca załoga. Aż pojawiła się Tracy Edwards. Ambitna Brytyjka zdecydowała się zebrać pierwszą w historii regat kobiecą załogę żeglarską i wziąć udział w tym śmiertelnie niebezpiecznym wyścigu.

Fot. Materiały prasowe

Edwards zebrała załogę składającą się z 13 kobiet, z których zaledwie dwie miały jakiekolwiek doświadczenie żeglarskie. Reszta powtarzała „Nie chciałyśmy zwykłej pracy, tylko przygody!”. Start w wyścigu nie był jednak prosty, a środowisko konsekwentnie naśmiewało się z „absurdalnego” pomysłu szalonych dziewczyn z jachtu Maiden. Edwards przyznaje, że to był dla niej szok. „Nigdy nikt mi nie mówił, że czegoś nie potrafię lub nie mogę zrobić tylko dlatego, że jestem kobietą. Szyderstwa jeszcze bardziej motywowały mnie do dalszej pracy nad przygotowaniem do startu w regatach Whitbread Round The World Race.”

Film „Maiden” w reżyserii Alexa Holmesa przybliża historię samej Edwards i jej walki o równe traktowanie. Pokazuje również, jakie przeszkody napotkała jej załoga w trakcie śmiertelnego wyścigu. Tracy Edwards „przypadkiem“ została legendą w świecie żeglarzy i ikoną dla wielu dziewczynek, które same marzą o osiągnięciu niemożliwego. I mimo tego, że Brytyjka przetarła szlaki wielu kobietom, do dziś żadna z nich nie wygrała wyścigu The Ocean Race.

„Maiden” w kinach od 9 sierpnia.

