Trasa „Say Hello To The Hits” rozpocznie się w SSE Arena w Belfaście 31 maja, zagości w 16 krajach i obejmie łącznie 27 koncertów. 5 lipca Richie wystąpi w Polsce rozświetlając Atlas Arenę w Łodzi. Trasa zakończy się wielkim finałem w Wizink Center w Madrycie 2 sierpnia.

Trasa „Say Hello To The Hits” będzie miała nową oprawę sceniczną, nigdy wcześniej nie prezentowaną w Wielkiej Brytanii i Europie. Lionel Richie, zdobywca Grammy®, Oscara® i Złotego Globu®, sprzedał ponad 125 milionów płyt na całym świecie. Jest jedną z najbardziej uznanych postaci w historii muzyki. Jego wspaniała kariera obejmuje dekady, przynosząc niezapomniane przeboje takie jak: „Hello”, „All Night Long”, „Say You Say Me”, „We Are The World”, „Easy” i wiele innych.

Koncerty Richiego to połączenie nostalgii i niespożytej energii, to mistrzowskie występy na żywo podczas których artysta łączy się z fanami z różnych pokoleń. Jego występ jako głównej gwiazdy na scenie Pyramid podczas Glastonbury 2015 przyciągnął największą publiczność festiwalu w tamtym roku, umacniając jego pozycję jako ponadczasowego artysty scenicznego.

Sprzedaż ogólna rusza w piątek 25 października 2024 o godz. 10:00 na www.LiveNation.pl

5.07.2025 – ATLAS ARENA, ŁÓDŹ

Więcej informacji o trasie koncertowej na stronie: lionelrichie.com

fot. Koncert Lionela Richie w Polsce/mat. prasowe

O Lionelu Richie

Międzynarodowa supergwiazda Lionel Richie ma na swoim koncie dyskografię, która nie ma sobie równych. Z ponad 125 milionami sprzedanych albumów na całym świecie, Oscarem®, Złotym Globem® i czterema nagrodami Grammy Awards®, Richie został również uhonorowany wieloma wyróżnieniami, w tym tytułem MusicCares Person of the Year w 2016 roku oraz Kennedy Center Honors w 2017 roku. W marcu 2018 roku artysta ugruntował swoją pozycję, odciskając dłonie i stopy w słynnym Chińskim Teatrze TCL w Hollywood.

W 2022 roku został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame, otrzymał nagrodę Icon Award podczas American Music Awards 2022 oraz Nagrodę Gershwina za Piosenkę Popularną przyznawaną przez Bibliotekę Kongresu. We wrześniu 2023 roku Richie zakończył pierwszą część swojej wyprzedanej trasy „Sing a Song All Night Long”, obejmującej 20 miast razem z zespołem Earth, Wind & Fire. Trasa

kontynuowana była w 2024 roku z 13 dodatkowymi koncertami w USA. W tym samym roku Lionel kontynuuje również swoją rezydencję w Wynn Encore Theater. Richie od siedmiu sezonów jest jurorem w programie „American Idol.

Niedawno artysta zadebiutował jako współproducent w filmie dokumentalnym „The Greatest Night in Pop”, który miał swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Sundance w 2024 roku i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków. „The Greatest Night in Pop” zadebiutował na szczycie listy anglojęzycznych filmów na Netflix w pierwszym tygodniu z 11,9 mln odsłon i został nominowany do trzech nagród Primetime Emmy.

