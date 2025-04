W lecie słuchamy innej muzyki niż zimą czy jesienią - teraz królują wyraźne taneczne rytmy i spokojna muzyka, której można słuchać przysypiając na plaży (czego nie polecamy bez posmarowania się kremem z baaardzo wysokim filtrem). Wybraliśmy dla Was 5 letnich płyt, które dodatkowo można dzisiaj wygrać w konkursie! Czytajcie uważnie do końca...

Friendly Beats vol. 1

Płyta „Friendly Beats” vol. 1. przygotowana przez czołówkę polskiej sceny klubowej, grupę DJ’ów działających pod szyldem Beats Friendly – czyli „przyjaźnie nastawieni do bitów”. To kolektyw powstały z inicjatywy Noviki.

Oprócz samej pomysłodawczyni w jego skład wchodzą: Gama, Lexus, Harper, Rawski, Bartek Winczewski, Lipstick, Grom i Petter Von Coil.

Przede wszystkim jednak Beats Friendly to grupa przyjaciół połączona wspólną miłością i szacunkiem do muzyki. Owa miłość, granicząca z obsesją, podparta jest wiedzą teoretyczną (ponad połowa załogi to muzyczni dziennikarze, radiowcy, pracownicy agencji koncertowych, wytwórni fonograficznych i takowych sklepów) oraz olbrzymią kolekcją płytową.

Beats Friendly to także eklektyczny kolektyw osobowości i brzmieniowych gustów: klasyczny funk i disco, hip hop i jamajski dancehall, electro i broken beat, niebanalny house i futurystyczna elektronika, masywny breakbeat – to tylko niektóre ze stylistycznych fascynacji formacji Beats Friendly.

Friendly Beats vol. 1, EMI Music Poland

Vanilla Ninja „Love Is War”

Tallin, rok 2001: Estonia nie jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej, ale Europa już dawno przybyła do tego nadbałtyckiego państwa, w którym powstało określenie „śpiewająca rewolucja”. Tego roku Estonia po raz pierwszy zdobywa Grand Prix na Eurowizji, rok później Maarja Kivi startuje w eliminacjach do festiwalu. Zaledwie szesnastoletnia wtedy wokalistka zwraca na siebie uwagę menedżera poszukującego utalentowanych dziewczyn do zespołu rockowego - Maarja zostaje jego główną wokalistką i basistką.

W zespole grają także siedemnastoletnia Lenna Kuurmaa (gitara), która dostała się do półfinału programu TV „Fizz Superstar 2002”, oraz przyjaciółki Piret Järvis (gitara) i Katrin Siska (instrumenty klawiszowe). Tak powstaje Vanilla Ninja, zespół, który wkrótce staje się znakiem firmowym Estonii.

W ciągu zaledwie kilku lat dziewczyny z Vanilla Ninja zrobiły spektakularną karierę. Grupa ma na swoim koncie masę hitów, trzy albumy studyjne o złotym i platynowym statusie, kolekcję największych przebojów i dwa wydawnictwa DVD.

Po kilku zmianach składu Vanilla Ninja to obecnie Lenna, Piret i Katrin. Trio przez pół roku pracowało nad najnowszym albumem „Love Is War”. Powstałe utwory są znacznie bardziej osobiste niż kompozycje z poprzednich albumów. Dziewczyny są współautorkami praktycznie wszystkich piosenek, ich muzyka nabrała siły, a one same pewności siebie.

„Love Is War” to adekwatny tytuł płyty dla zespołu, który uwielbia rock’n’rollowy styl życia i dla którego polem walki jest nie tylko scena.

Vanilla Ninja „Love Is War”, EMI Music Poland

Corinne Bailey Rae

Wytwórnia EMI z dumą przedstawia Corinne Bailey Rae. Młodziutka wokalistka odniosła ogromny sukces, wydając limitowaną edycję debiutanckiej EP „Like A Star”, która ukazała się w listopadzie 2005. Corinne zebrała również doskonałe recenzje za hipnotyzujący występ w programie „Later With Jools” emitowanym na kanale BBC2.

W Wielkiej Brytanii krążek „Like A Star” uzyskał coś, co nie zdarza się często - miano Płyty Tygodnia dwa tygodnie pod rząd w dwóch prestiżowych audycjach w programie Radio 1.

Już kilka pierwszych kompozycji na debiutanckim albumie „Corinne Bailey Rae” udowadnia, że Corinne to nie tylko głos – unikatowy i piękny - ale również utalentowana autorka swoich kompozycji.

Wszystko to sprawia, że ci, którzy już słyszeli Corinne, nie mają wątpliwości: ta wokalistka to niezwykły talent, który dopiero rozpoczyna swoją bardzo długą i ciekawą podróż muzyczną.

Wkrótce w rozgłośniach radiowych pojawi się utwór „Put Your Records On” - pierwszy singiel zapowiadający debiutancki album „Corinne Bailey Rae” i wszystko wskazuje na to, że rok 2006 będzie rokiem Corinne Bailey Rae.

Corinne Bailey Rae, EMI Music Poland

David Mcalmont „Set One, You Go To My Head”

David Mcalmont jest dumnym posiadaczem trzyipółoktawowego głosu, głosu zbudowanego na emocjach i potrafiącego je wzbudzać wśród słuchaczy. Pracował z najlepszymi brytyjskimi wokalistami, do których zaliczają się między innymi Bernard Butler, Courtney Pine, Craig Armstrong, Jools Holland i Terence Blanchard.

W pewnym momencie zdecydował się na trzy lata indywidualnej pracy, której owocem stała się seria 49 klasycznych utworów zatytułowanych po prostu „The Sets”. Na albumie „Set One, You Go To My Head” David ukazuje swoje interpretacje piosenek artystów takich jak Cole Porter, Michael Masser, Sammy Fain, Paul Webster oraz Sonny Burke. Do fenomenów należy zaliczyć fakt, iż piosenkarz doskonale odnalazł się wśród utworów o miłości i cierpieniu, do tej pory nieodmiennie kojarzonych z wielkimi kobiecymi wokalistkami naszych czasów.

David Mcalmont „Set One, You Go To My Head”, EBlok

Kad „Societe”

„Societe” to godny następca pochodzącego z 2003 roku debiutu Kada Achouri - „Liberté”. Najnowszy album tego francuskiego piosenkarza, tekściarza, muzyka i producenta to urokliwy tygiel, w którym mieszają się śródziemnomorskie rytmy, francuskie ballady i delikatny jazz.

„Societé” przynosi jego ciepły, melodyjny głos, ocierający się niekiedy o zmysłowe mruczenie, łączący się z odurzającą, przepełnioną uczuciami muzyką stworzoną we wpadający w ucho sposób. Esencją płyty jest nastrojowy wokal Kada i przepiękne dźwięki pianina. Na płycie znajdują się również interpretacje znanych, klasycznych piosenek, takich jak „Bidonville” Claude’a Nougaro, „I Love Paris” Cole’a Portera, „Le Deserteur” Borisa Viana oraz, co dodaje specyficznego smaczku, „Come as You Are” Nirvany. Dzięki tej płycie poczujesz się niczym na paryskim Montmarte, na spotkaniu z francuską zmysłowością.

Kad „Societe”, EBlok

