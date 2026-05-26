Renesansowy pojedynek geniuszy w immersyjnej odsłonie

Po 500 latach Leonardo da Vinci i Michał Anioł spotykają się ponownie - nie w murach florenckiego Palazzo Vecchio, lecz w wielowymiarowej narracji stworzonej z wykorzystaniem najnowszych technologii wizualnych.

Wystawa opowiada historię niezwykłego dialogu - a momentami rywalizacji - między Leonardem da Vinci a Michałem Aniołem. Obaj żyli w tym samym czasie, pracowali dla tych samych mecenasów i mierzyli się z podobnymi pytaniami o naturę człowieka, piękno i sens twórczości, lecz odpowiadali na nie w skrajnie różny sposób. Leonardo był artystą umysłu i obserwacji - fascynowała go anatomia, ruch, światło i mechanika świata. Michał Anioł budował swoje wizje poprzez napięte, pełne emocji ciało, które stawało się nośnikiem dramatyzmu. Immersyjna forma wystawy pozwala widzom zanurzyć się w tych dwóch odmiennych wizjach renesansu i doświadczyć ich nie tylko intelektualnie, ale również emocjonalnie.

Pokaz został przygotowany przez renomowane, międzynarodowe studio Layers of Reality, twórców cenionych produkcji immersyjnych prezentowanych w ponad 50 miastach na świecie. Projekt odniósł ogromny sukces w IDEAL Barcelona, przyciągając tysiące widzów i zdobywając uznanie krytyków. Wystawa „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” jest największą i najbardziej innowacyjną realizacją w historii studia.

– Cieszę się, że możemy zaprezentować w Art Box Experience kolejną wyjątkową wystawę i ponownie współpracować z Layers of Reality. Po ekspozycjach poświęconych Salvadorowi Dali i Fridzie Kahlo tym razem zapraszamy widzów nie tylko do odkrywania historii sztuki, lecz także do poznania losów dwóch mistrzów, którzy wyprzedzali swoje czasy i na zawsze zmienili sposób myślenia o artyście i jego twórczości - mówi Joanna Sikora-Kowalkowska, prezes zarządu Art Box Experience.

Historia rywalizacji, która zmieniła oblicze sztuki

Inspiracją dla tego pokazu jest autentyczne wydarzenie z 1503 roku - legendarny pojedynek artystyczny, w ramach którego Leonardo da Vinci i Michał Anioł mieli stworzyć konkurencyjne malowidła w siedzibie władz Florencji – Palazzo Vecchio. Wystawa zaprasza odbiorców do ponownego przeżycia tej rywalizacji i aktywnego uczestnictwa w narracji, której finał zależy od ich indywidualnej decyzji.

- Po sukcesie w Barcelonie ogromnie cieszy nas możliwość zaprezentowania tego projektu również w Polsce i kontynuowania współpracy z Art Box Experience. Warszawska realizacja łącząca precyzję technologii z dbałością o historyczną rzetelność pozwala przenieść się w realia tamtych czasów i poczuć ducha legendarnej rywalizacji - podkreśla Olga Alekseeva, Director of Strategy w Layers of Reality.

Podróż przez renesans - osiem sal immersyjnego doświadczenia

Na przestrzeni ośmiu sal o łącznej powierzchni 800 m² widzowie zanurzają się w świecie renesansu poprzez monumentalne projekcje 2D i 3D, filmy immersyjne, instalacje interaktywne oraz doświadczenie wirtualnej rzeczywistości 360°.

Zwiedzanie rozpoczyna się od symbolicznego, inspirowanego architekturą epoki portalu wejściowego, który wprowadza w świat renesansowej myśli humanistycznej. W pierwszej sali odwiedzający poznają renesans jako moment przełomu - epokę, w której sztuka, nauka i technologia zaczęły się przenikać, a artysta stał się indywidualnością i bohaterem kultury.

Kolejne sale biograficzne przybliżają życie i twórczość obu mistrzów. Projekcje i plansze w języku polskim i angielskim pozwalają zrozumieć ich drogi artystyczne, kontekst historyczny oraz techniki pracy. Ekspozycję uzupełniają elementy scenograficzne i prezentacje renesansowego warsztatu twórczego, pokazujące, jak innowacja rodzi się z eksperymentu i rzemiosła.

Na szczególną uwagę zasługują przestrzenie „studioli” - pracowni obu artystów. Pracownia Leonarda da Vinci ukazuje go jako wizjonera, badacza i wynalazcę, zafascynowanego anatomią, mechaniką i naturą. Pracownia Michała Anioła koncentruje się na pracy z materią i ciałem - monumentalnych formach, napięciu mięśni i fizyczności rzeźby.

Wyjątkowym elementem wystawy jest instalacja inspirowana Bocca della Verità - Ustami Prawdy, nawiązująca do antycznej marmurowej maski znajdującej się w rzymskim kościele Santa Maria in Cosmedin. Znana z legend jako średniowieczny „wykrywacz kłamstw”, a także z kultowej sceny filmu Rzymskie wakacje, maska na wystawie pełni rolę symbolicznego narratora. Usta Prawdy „wypowiadają” krótkie sentencje o Leonardzie i Michale Aniele - zaskakujące fakty, anegdoty i myśli, które odsłaniają artystów jako ludzi pełnych sprzeczności, ambicji i wrażliwości. Widzowie otrzymują zapisaną na pergaminie „prawdę” o jednym z mistrzów - osobistą pamiątkę, fragment narracji, który można zabrać ze sobą po zakończeniu zwiedzania. To gest symboliczny, nawiązujący do renesansowego myślenia o prawdzie jako procesie odkrywania, a nie jednoznacznym osądzie.

Centralnym punktem ekspozycji jest sala immersyjna, w której obraz, dźwięk i ruch tworzą wielozmysłowe doświadczenie, pozwalające dosłownie znaleźć się w samym środku artystycznego pojedynku. Kolejna przestrzeń oferuje doświadczenie VR 360°, przenoszące widzów do XVI-wiecznej Florencji i pracowni mistrzów.

Finał wystawy należy do widzów - w ostatniej sali mogą oni wziąć udział w głosowaniu, opowiadając się po jednej ze stron: Team Leonardo lub Team Michał Anioł. Ten gest symbolicznie podkreśla aktywną rolę odbiorcy i skłania do rozmyślań nad istotą twórczości i różnymi drogami prowadzącymi do poznania i samorealizacji. Wystawa nie ma na celu rozstrzygnięcia, kto był „lepszy”, lecz staje się przyczynkiem do refleksji nad tym, jaki sposób myślenia, przeżywania i tworzenia jest bliższy współczesnemu odbiorcy. Pokazuje również, jak różnorodne formy może przyjmować geniusz. Po dokonaniu wyboru można utrwalić ten moment, wykonując pamiątkowe zdjęcie z wybranym mistrzem - jakby na chwilę stanąć po jednej stronie wielkiego renesansowego dialogu.

- To wystawa, która pokazuje, że pytania o geniusz, granice poznania i relację człowieka z technologią są dziś równie aktualne jak pięć wieków temu. Immersja pozwala spojrzeć na renesans nie jak na zamkniętą historię, ale jak na żywy dialog z teraźniejszością - mówi Andrzej Dragan, profesor nauk fizycznych, artysta i popularyzator nauki.

Immersyjna edukacja inspirowana renesansem

Integralną częścią projektu jest rozbudowany program edukacyjny przygotowany z myślą o przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Autorskie lekcje edukacyjne, opracowane w oparciu o immersyjną narrację wystawy, pozwalają uczniom poznawać renesans poprzez doświadczenie, obserwację i aktywną interpretację dzieł. Program koncentruje się na życiu i twórczości Leonarda da Vinci i Michała Anioła, ukazując ich dokonania na tle przemian kulturowych epoki oraz podkreślając aktualność renesansowych idei w kontekście współczesnej sztuki i nauki.

Zajęcia podzielone są na grupy wiekowe i dostosowane do poziomu percepcji uczestników. Najmłodsi (przedszkola oraz klasy 1-3) odkrywają świat sztuki poprzez opowieść, ruch i zabawę, poznając mistrzów renesansu jako twórców, wynalazców i odkrywców. Uczniowie klas 4-8 analizują odmienne postawy artystyczne Leonarda i Michała Anioła oraz realia życia w XVI wieku, ucząc się porównywania stylów, idei i kontekstów historycznych. Młodzież szkół ponadpodstawowych uczestniczy w zajęciach o charakterze debaty i analizy problemowej, podejmując refleksję nad pojęciem geniuszu, humanizmem oraz rolą artysty jako intelektualisty i wizjonera.

Lekcje wzbogacone są o karty pracy, materiały plastyczne oraz autorskie narzędzia narracji wizualnej, które wspierają proces interpretacji i samodzielnego formułowania wniosków. Wszystkie zajęcia zostały opracowane zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej i stanowią wartościowe uzupełnienie treści realizowanych na lekcjach historii, języka polskiego, historii sztuki oraz filozofii. Program edukacyjny Art Box Experience pokazuje, że immersja może stać się skutecznym narzędziem dydaktycznym, łącząc wiedzę, emocje i doświadczenie w spójną, angażującą całość.

Wystawa „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” pokazuje, że immersja nie jest alternatywą dla kontaktu z oryginalnym dziełem sztuki, lecz narzędziem narracyjnym i edukacyjnym. Pozwala lepiej zrozumieć kontekst, proces twórczy i intencje artystów, oferując współczesnemu odbiorcy doświadczenie angażujące, wielozmysłowe i pogłębione merytorycznie. To zaproszenie do wejścia w świat renesansu jako epoki wciąż żywej - stawiającej pytania o naturę człowieka, sens sztuki i rolę emocji, które po pięciu wiekach nadal pozostają aktualne.

Bilety do nabycia online na: Going i Ticketmaster oraz na miejscu w kasie wystawy.

Czas trwania wystawy: 13.02.2026 - 14.06.2026

Miejsce: Fabryka Norblina, ul. Żelazna 51/53, poziom +2, budynek Plater

Pon. - czw., od godz. 9:00 do 20:00, ostatnie wejście o 19:00; pt. od godz. 9:00 do 21:00, ostatnie wejście o godz. 20:00; sob. od godz. 10:00 – 21:00, ostatnie wejście o 20:00, niedz. w godz. 10:00 - 20:00, ostatnie wejście o 19:00).

W tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 - 15:00 obowiązuje promocja Dzień dobry, kulturo!. Cena pojedynczego biletu indywidualnego normalnego wynosi 40 zł.

Ceny biletów:

W tygodniu (od poniedziałku do piątku):

bilet normalny - 65 zł

bilet ulgowy - 55 zł

bilet dla seniora / osoby z niepełnosprawnością - 45 zł

bilet rodzinny (2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku 5-18 lat) - 170 zł

dzieci poniżej 5. roku życia - bezpłatnie

bilet grupowy – dorośli - 50 zł od osoby

W weekendy (sobota, niedziela):

bilet normalny - 75 zł

bilet ulgowy - 65 zł

bilet dla seniora / osoby z niepełnosprawnością - 55 zł

bilet rodzinny (2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku 5-18 lat) - 190 zł

dzieci poniżej 5. roku życia - bezpłatnie

bilet grupowy - dorośli - 50 zł od osoby

Zwiedzanie dla szkół - obowiązuje bilet wstępu w cenie 35 zł od osoby. Opiekunowie grupy wchodzą bezpłatnie.